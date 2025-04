Xbox Game Studios: Einige unangekündigte Projekte für 2025 in Arbeit

Laut Xbox-Chef Phil Spencer befinden sich bei Xbox einige unangekündigte Spiele in Arbeit, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

In einem neuen Interview mit Variety, das hauptsächlich den kürzlich in den Kinos gestarteten Minecraft-Film zu Thema hat, enthüllt Head of Microsoft Gaming Phil Spencer, dass sich bei den Xbox Game Studios noch einige unangekündigte Projekte in Arbeit befinden, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen:

„Für uns und den Rest dieses Kalenderjahres habe ich ein wirklich gutes Gefühl, was die Spiele angeht. Wir haben gerade Avowed herausgebracht, und ich muss einfach sagen, dass Obsidian weiterhin großartige Arbeit leistet. Wir haben natürlich über The Outer Worlds 2, South of Midnight und DOOM gesprochen. Es gibt noch mehr Sachen, einige Sachen, die unangekündigt sind und ich muss genau aufpassen, um sicherzustellen, dass ich nichts verrate.“

Angesprochen auf seine Gedanken zur im Juni erscheinenden Nintendo Switch 2 bezeichnet er Nintendo als großartigen Partner hinsichtlich der Erweiterung der Xbox-Community:

„Es ermöglicht uns, unsere Community von Leuten, die sich für unsere Franchises interessieren, weiter auszubauen, und das ist wirklich wichtig für uns, um sicherzustellen, dass wir weiterhin in unsere Spiele investieren. Ich glaube wirklich fest daran, was Nintendo für diese Branche bedeutet und dass wir sie weiterhin unterstützen werden. Und ich denke, dass die Unterstützung von Nintendo für unsere Franchises ein wichtiger Teil unserer Zukunft ist.“