Xbox Game Studios: Elsewhere Entertainment arbeitet an Open-World-Spiel

Laut den neuesten Berichten arbeitet Elsewhere Entertainment an einem neuen Open-World-Spiel.

Laut dem LinkedIn-Profil von Łukasz Nizik (Senior Expert Network Programmer) arbeitet Elsewhere Entertainment, das neue Xbox- und Activision-Studio in Polen, an einer neuen IP.

Das Spiel wird ein Open-World-Narrativspiel mit Singleplayer- und Multiplayer-Modi und basiert auf einer neuen Engine. Weitere Details sind nicht bekannt.