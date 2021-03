Xbox Game Studios: Event im März wird nichts Großartiges, meint Jeff Grubb

Autor:, in / Xbox Game Studios

Laut dem stets gut informierten Jeff Grubb sollen Fans ihre Erwartungen an das Microsoft Event am 26. März nicht allzu hoch schrauben, da es hauptsächlich um Dienste und kleinere Spiele gehen wird, von denen es bereits Informationen gibt, d.h. Indies wie The Ascent oder kleinere First-Party-Spiele wie AOE sollen vorgestellt werden.

Ab 1:14:30 im XboxEra Podcast könnt ihr euch selbst überzeugen: