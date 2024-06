Xbox Game Studios: Fable 4 und Gears 6 Release im Jahr 2025 laut Bericht

Autor:, in / Xbox Game Studios

Fable 4, Gears 6 und South of Midnight sollen laut Bericht im Jahr 2025 für Xbox und nicht zusätzlich für PlayStation 5 erscheinen.

Die Spannung steigt täglich und bis Sonntag sind es nur noch zwei Tage, ehe das Xbox Games Showcase Neuigkeiten zu First- und Third-Party-Spiele für die Xbox präsentiert.

Über mögliche Termine und Auftritte einiger Spiele spekuliert Tom Warren von The Verge in einem neuen Bericht.

Darin heißt es, Fable 4 (Playground Games) und South of Midnight (Compulsion Games) werden gezeigt. Beide Spiele sollen 2025 erscheinen.

Des Weiteren sollen weder Fable 4, noch South of Midnight oder Gears of War 6 Multiplattform gehen. Sollte das zutreffen, schauen PlayStation-Spieler in die Röhre und die Spiele bleiben auf Konsole exklusiv der Xbox vorbehalten.

Ob der Bericht zutrifft, erfahren wir am Sonntag ab 19:00 Uhr beim Xbox Games Showcase.