Xbox Game Studios: Falschmeldung entlarvt: Um Obsidian gab es nie Schließungsverhandlungen

Für Obsidian Entertainment gibt es offenbar keinerlei Verhandlungen mit Microsoft, um eine angebliche Studioschließung abzuwenden. Das stellt Bloomberg-Journalist Jason Schreier klar und widerspricht damit einer zuvor verbreiteten Meldung von The Game Business.
Zuvor hatte The Game Business unter Berufung auf ein Gerücht berichtet, mehrere Xbox-Studios – darunter Obsidian Entertainment, Compulsion Games, Ninja Theory, Double Fine und Undead Labs – würden mit Microsoft über Maßnahmen verhandeln, um eine Schließung zu verhindern.
Diese Behauptung weist Jason Schreier nun ausdrücklich zurück. Nach seinen Informationen befindet sich Obsidian Entertainment nicht in entsprechenden Verhandlungen, womit die kursierende Meldung als Falschinformation einzustufen ist.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Immer wenn ich Jason Schreier lese, fang ich plötzlich an den Rest zu brüllen im Kopf beim lesen. jason schreier STELLT KLAR!!!📢🔊🔊 ES IST ALLES IM GRÜNEN BEREICH🔊🔊 Irgendwie so ein Reflex wegen dem Namen.
Die ganzen Gerüchte, egal ob wahr oder falsch, kann man sich jetzt auch schenken.
Bis Montag ist es nicht mehr lange. Dann wird sich das wahre Ausmaß zeigen.
Hab ich was verpasst? Was ist Montag?
Dann soll MS angeblich alles offiziell bekannt geben.
Werden sicher noch mehr Gerüchte als Fehlinformation eingestuft werden, bin auf die offizielle Stellungnahme von Microsoft gespannt.
Solche Fakenews sind natürlich unschön, da sie dem Ansehen renommierter Studios durchaus schaden können. Immer gut, wenn sowas dann wenigstens im nachhinein entlarvt wird. Auch weil das dann wiederum beweist, dass im Hintergrund manchmal Kräfte werkeln, die nichts anderes im Schilde führen, als anderswo Schaden anzurichten.
Die Leute fressen halt alles wenn es um Xbox geht…vor allem wenn andere gerade Feuer bekommen.
Ja, hoffentlich nicht! Wäre sehr schade, wenn es dieses Studio nicht mehr geben würde.
Kann ich mir auch nur schwer vorstellen das Obsidian geschlossen wird.🙏
Ein Turn 10 Szenario könnte aber durchaus passieren, wenn Obsidian in Zukunft ein Support studio für Fallout und Elder scrolls wird halt ich das durchaus für möglich.