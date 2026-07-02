Xbox Game Studios: Falschmeldung entlarvt: Um Obsidian gab es nie Schließungsverhandlungen

Jason Schreier stellt klar: Die Schließungsgerüchte um Obsidian sind falsch!

Für Obsidian Entertainment gibt es offenbar keinerlei Verhandlungen mit Microsoft, um eine angebliche Studioschließung abzuwenden. Das stellt Bloomberg-Journalist Jason Schreier klar und widerspricht damit einer zuvor verbreiteten Meldung von The Game Business.

Zuvor hatte The Game Business unter Berufung auf ein Gerücht berichtet, mehrere Xbox-Studios – darunter Obsidian Entertainment, Compulsion Games, Ninja Theory, Double Fine und Undead Labs – würden mit Microsoft über Maßnahmen verhandeln, um eine Schließung zu verhindern.

Diese Behauptung weist Jason Schreier nun ausdrücklich zurück. Nach seinen Informationen befindet sich Obsidian Entertainment nicht in entsprechenden Verhandlungen, womit die kursierende Meldung als Falschinformation einzustufen ist.