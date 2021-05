Xbox Game Studios: Fünf AAA-Spiele könnten im Sommer enthüllt werden

Mit Spannung blicken Spieler auf die kommenden Wochen und Monate, in denen für alle Plattformen tonnenweise neue Spiele enthüllt werden dürften.

Auch die Xbox Game Studios werden neue Spiele für die Xbox und den PC enthüllen, damit das Angebot an First-Party-Spielen dank zahlreicher Studios in die Höhe schießt.

Von den Xbox Game Studios, was auch die Entwicklerschmieden von Bethesda bzw. ZeniMax mit einschließt, könnten im Sommer fünf AAA-Spiele enthüllt werden. Das denkt zumindest der Insider Klobrille.

Bei den Spielen soll es sich um komplett neue AAA-Spiele handeln. Einige von den Spielen habe man mehr erwartet als andere, so Klobrille.

Klobrille sagte aber auch, dass sich diese Zahl, in welche Richtung auch immer, noch ändern könne. Zudem wäre es nur fair Trailer, Gameplays oder Demos zu den Spielen zu erwarten, die in diesem und im nächsten Jahr erscheinen.

(Rumor) Klobrille knows of 5 new AAA Xbox Game Studios + Bethesda games to be revealed this summer 👀 pic.twitter.com/ILSb7lzBZI

— Idle Sloth (@IdleSloth84) May 24, 2021