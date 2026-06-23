Xbox Game Studios: Gerücht: 5 Studios schließen, mehr als 1000 Mitarbeiter sollen entlassen werden

Gerücht: Fünf Xbox Game Studios sollen laut Insider-Post vor möglichen Schließungen stehen.

Ein aktuelles Gerücht sorgt in der Gaming-Community für Diskussionen rund um die Zukunft der Xbox Game Studios.

Auslöser ist ein anonymes Posting auf der internen Plattform Blind, das von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter stammt.

In dem Beitrag behauptet der Nutzer „AlphaCat64“, dass mehrere Studios im Xbox-Umfeld von möglichen Veränderungen betroffen sein könnten. Genannt werden unter anderem Compulsion Games, Ninja Theory, das Flight Simulator-Team, World’s Edge (Age of Empires) sowie Double Fine.

Dem Posting zufolge könnten in diesen Bereichen größere strukturelle Maßnahmen stattfinden, einschließlich möglicher Schließungen oder umfangreicher Entlassungen. Insgesamt sei von über 1.000 betroffenen Arbeitsplätzen die Rede.

Gleichzeitig wird in dem Beitrag erwähnt, dass größere Marken wie Halo und Gears of War nicht betroffen sein sollen und als „sicher“ gelten. Ebenso sollen zentrale Plattform- und Engineering-Rollen innerhalb der Organisation weiterhin bestehen bleiben.

Wichtig ist jedoch: Die Informationen stammen ausschließlich aus einem unverifizierten, anonymen Leak und sind derzeit nicht offiziell bestätigt. Weder Microsoft noch Xbox haben sich zu diesen Behauptungen geäußert.

Damit bleibt der Bericht zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Eine Bestätigung oder Einordnung durch offizielle Stellen steht noch aus. Angeblich sollen bereits nächste Woche die offiziellen Maßnahmen verkündet werden.