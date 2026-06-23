Xbox Game Studios: Gerücht: 5 Studios schließen, mehr als 1000 Mitarbeiter sollen entlassen werden

Ein aktuelles Gerücht sorgt in der Gaming-Community für Diskussionen rund um die Zukunft der Xbox Game Studios.
Auslöser ist ein anonymes Posting auf der internen Plattform Blind, das von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter stammt.
In dem Beitrag behauptet der Nutzer „AlphaCat64“, dass mehrere Studios im Xbox-Umfeld von möglichen Veränderungen betroffen sein könnten. Genannt werden unter anderem Compulsion Games, Ninja Theory, das Flight Simulator-Team, World’s Edge (Age of Empires) sowie Double Fine.
Dem Posting zufolge könnten in diesen Bereichen größere strukturelle Maßnahmen stattfinden, einschließlich möglicher Schließungen oder umfangreicher Entlassungen. Insgesamt sei von über 1.000 betroffenen Arbeitsplätzen die Rede.
Gleichzeitig wird in dem Beitrag erwähnt, dass größere Marken wie Halo und Gears of War nicht betroffen sein sollen und als „sicher“ gelten. Ebenso sollen zentrale Plattform- und Engineering-Rollen innerhalb der Organisation weiterhin bestehen bleiben.
Wichtig ist jedoch: Die Informationen stammen ausschließlich aus einem unverifizierten, anonymen Leak und sind derzeit nicht offiziell bestätigt. Weder Microsoft noch Xbox haben sich zu diesen Behauptungen geäußert.
Damit bleibt der Bericht zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Eine Bestätigung oder Einordnung durch offizielle Stellen steht noch aus. Angeblich sollen bereits nächste Woche die offiziellen Maßnahmen verkündet werden.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Denek mal schon das das stimmt,w eil es ja auch so schon lange in den Medien kursiert.
Wie wollen die Asobo schliessen?gehört ja nichtmal zu microsoft
jo, also quatsch.
Vielleicht gibt es bei xbox ein Team das mit Asobo als Unterstützer zusammen arbeitet.
Abwarten bis was offizielles kommt.
Um Compulsion Games ist e schade, die haben mit South of Midnight ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Die anderen hätten mal ein Spiel rausbringen sollen, das die Leute auch spielen wollen. Wie lange haben dei Leute Double Fine angebettelt, Psychonauts 3 zu entwickeln anstatt dem Nonsense, den sie dann tatsächlich veröffentlicht haben. Selbst schuld. Da fehlt mir dann auch das Mitgefühl. Die haben sich brav unter dem XBOX Schirm ausgeruht und nichts mehr zu stande gebracht und erwartet, dass XBOX weiterhin die Rechnung zahlt.