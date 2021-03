Xbox Game Studios: Gerücht: Microsoft arbeitet mit Partnern an großen Projekten mit 10 Jahresplan

Im The Xbox Two Podcast von Rand Al Thor 19 plaudert er mit Jez Corden nicht nur über die von Phil Spencer bestätigten Bethesda-Exklusivtitel für alle Xbox Konsolen und was das für den Xbox Game Pass bedeutet. Am Ende des Streams behauptet der immer gut informierte Jez von Windows Central, dass Microsoft mit mehreren Third-Party-Entwicklern an großen Projekten mit 10 Jahresplänen arbeitet.

Ab 2:41:40 im Video könnt ihr euch das Ganze selbst ansehen: