Laut den wildesten neuen Gerüchten im Netz hat jemand von Microsoft Tomonobu ItagakiI, den Schöpfer von Ninja Gaiden und Dead or Alive angeschrieben, um zu erfahren, ob er den Xbox Game Studios oder Microsoft via Zenimax beitreten möchte.

Das Gerücht besagt, dass Tomonobu Itagaki, am besten bekannt für die ersten Ninja Gaiden- und Dead or Alive-Spiele, in Verhandlungen mit Microsoft stehen könnte, damit er Zenimax Media oder den Xbox Game Studios beitritt. So soll laut weiteren Gerüchten Tomonobu ItagakiI und sein erst kürzlich gegründetes Studio ein Teil der Xbox Game Studios werden.

Bereits im Januar 2021 verkündete Itagaki, dass es für ihn eine Ehre wäre, wieder mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Was an den Gerüchten dran ist, bleibt abzuwarten.