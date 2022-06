Xbox Game Studios: Hideo Kojima entwickelt völlig neue cloudbasierte Spielerfahrung

Autor:, in / Xbox Game Studios

Die Entwickler-Legende Hideo Kojima arbeitet mit den Xbox Game Studios an einer nie zuvor gesehenen Spielerfahrung mithilfe der Microsoft Cloud-Technologie.

Heute knallt es gewaltig viele gute Neuigkeiten für Xbox Spieler. Während des Xbox und Bethesda Games Showcase kündigt Xbox Chef Phil Spencer die Zusammenarbeit mit dem legendären Spieldesigner Hideo Kojima und den Xbox Game Studios an.

Microsoft schrieb dazu: „Heute haben wir außerdem eine Partnerschaft zwischen den Xbox Game Studios und Kojima Productions angekündigt, um ein Videospiel für Xbox zu entwickeln, wie es noch niemand zuvor erlebt oder gesehen hat, und dabei die Möglichkeiten der Cloud zu nutzen. Hideo Kojima ist einer der innovativsten und kreativsten Köpfe in unserer Branche und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was unsere Teams gemeinsam erschaffen werden.“

In einem kurzen Video an die Xbox-Spieler gerichtet erzählt Kojima selbst, dass er schon immer ein völlig neues Spiel machen wollte, etwa, dass Spieler so noch nie gesehen haben.

Lange musste er warten, bis er dieses Projekt endlich in Angriff nehmen konnte. Mithilfe der modernsten Cloud-Technologie von Microsoft sei es nun aber möglich, sich dieser Herausforderung zu stellen und dieses nie zuvor gesehene Konzept umzusetzen.

Allerdings benötigt diese neue Spielerfahrung noch einige Zeit. Kojima hofft schon bald mehr darüber erzählen zu können.