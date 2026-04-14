Xbox Game Studios: ID at Xbox übernimmt inzwischen wichtige Publishing-Aufgaben – Bericht

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Image: Xbox Game Studios

ID@Xbox hat in den letzten Jahren eine deutlich größere Rolle im digitalen Publishing bei Xbox übernommen.

ID@Xbox ist ein wichtiger Bereich in der digitalen Veröffentlichungsstrategie von Microsoft. Vor allem im Bereich rein digitaler Spiele soll das Team inzwischen eine deutlich erweiterte Verantwortung tragen.

In einem Podcast erklärte Jez Corden von Windows Central, dass ID@Xbox nach seinen Informationen viele der direkten Digital-Publishing-Aufgaben übernehme. Dabei gehe es nicht nur um kleinere Indie-Projekte, sondern auch um Titel von größeren Publishern, die digital veröffentlicht werden.

Weiter führte er aus, dass sich der Aufgabenbereich von ID@Xbox über die Jahre stark vergrößert habe, da das Programm nach seiner Einschätzung sehr erfolgreich gewesen sei und deshalb kontinuierlich erweitert wurde.

Quelle
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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 388840 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.04.2026 - 13:42 Uhr

    Ein gutes Programm für Entwickler, die auf Xbox ihre Spiele veröffentlichen wollen.

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  2. Robilein 1245250 XP Xboxdynasty Legend Platin | 14.04.2026 - 13:43 Uhr

    Sehr schön. So nehmen die talentierten Xbox Game Studios und ID@Xbox eine noch wichtigere Rolle beim Gaming ein. Ich bin gespannt. Von denen kommen ja einige fantastische Spiele🙂

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  3. Ash2X 329420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.04.2026 - 13:59 Uhr

    Bei Sony und Steam müssen Sie ja bekanntermaßen selbst klarkommen – gute Sache 👍

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