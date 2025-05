Xbox Game Studios: Kein Zwang zur KI-Nutzung

Autor:, in / Xbox Game Studios

Inmitten anhaltender Diskussionen rund um den Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung hat sich nun das kanadische Studio Compulsion Games öffentlich zu Wort gemeldet.

Die Entwickler von South of Midnight betonen klar, dass Microsoft ihnen und anderen Xbox-Studios keine Vorgaben zur Nutzung von generativer KI macht. Es gebe keinerlei Zwang oder Verpflichtung, entsprechende Technologien in die Entwicklung einfließen zu lassen.

Man könne mit „absoluter Sicherheit“ garantieren, dass es keine Anweisung seitens Microsoft gebe, auf KI-Tools zurückzugreifen – weder bei der Planung, noch bei der Produktion. Diese Aussage steht im direkten Gegensatz zu immer wieder aufkommenden Spekulationen, Microsoft würde seine Studios zu einem verstärkten Einsatz solcher Technologien drängen, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten.

Compulsion Games hebt stattdessen hervor, dass Kreativität, handwerkliche Entwicklung und künstlerische Freiheit im Zentrum der Arbeit stehen – und dass Entscheidungen zur Nutzung von KI stets individuell und freiwillig getroffen würden.

Mit diesem klaren Statement will das Studio offenbar Vertrauen schaffen – sowohl bei der Community als auch innerhalb der Branche. Gerade angesichts der sensiblen Debatten über den Einfluss von KI auf kreative Berufe kommt diese transparente Kommunikation zur richtigen Zeit. Wer South of Midnight mit einem Blick auf handgefertigte Welten und erzählerische Tiefe verfolgt, darf sich also darauf verlassen, dass hier der Mensch und nicht der Algorithmus im Mittelpunkt steht.

Das South of Midnight-Studio stellt somit klar: Generative KI ist bei Xbox keine Pflicht!