Xbox Game Studios: Künftige Releases sollen einheitlicher für PS5 erscheinen

In einem neuen Statement hat Xbox betont, dass man künftig konstantere und besser nachvollziehbare Release‑Zeitpunkte für Spiele auf der PlayStation anstrebt – auch, wenn Forza Horizon 6 erst später für PS5 erscheinen wird.

Die Aussage stammt von Craig Duncan, der die internen Herausforderungen beschreibt, die in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Veröffentlichungsstrategien geführt haben.

Zu Beginn verweist Duncan auf die grundlegenden Realitäten der Spieleentwicklung. Projekte starten zu verschiedenen Zeitpunkten, Teams unterscheiden sich in Größe und Struktur, und Pläne verändern sich im Laufe der Produktion.

Wenn sich eine Unternehmensstrategie wandelt, lassen sich bestehende Projekte nicht immer problemlos anpassen. Genau daraus seien die Unterschiede entstanden, die Spieler zuletzt bei Multiplattform‑Releases beobachten konnten.

Duncan betont, dass diese Rückmeldungen berechtigt seien. Er räumt ein, dass Xbox in der Vergangenheit nicht immer einheitlich gehandelt habe und manche Titel exklusiv erschienen, während andere parallel auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurden.

Laut Duncan arbeitet das Unternehmen aktiv daran, diese Uneinheitlichkeit zu reduzieren und künftig klarere Linien zu verfolgen.

Im weiteren Verlauf hebt er die Perspektive der Entwickler hervor. Für Teams wie jene hinter Fable stehe vor allem im Vordergrund, dass möglichst viele Spieler ihre Arbeit erleben können.

Die Motivation sei schlicht, ein Spiel einem breiten Publikum zugänglich zu machen, unabhängig davon, auf welcher Plattform es gespielt wird. Die Frage, wie man ein Projekt zu möglichst vielen Spielern bringt, sei für die Entwickler entscheidend.

Mit dieser Aussage unterstreicht Xbox erneut seine Ausrichtung auf ein breiteres Plattformmodell, das langfristig mehr Konsistenz und Transparenz bieten soll.