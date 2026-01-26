Xbox Game Studios: Künftige Releases sollen einheitlicher für PS5 erscheinen

In einem neuen Statement hat Xbox betont, dass man künftig konstantere und besser nachvollziehbare Release‑Zeitpunkte für Spiele auf der PlayStation anstrebt – auch, wenn Forza Horizon 6 erst später für PS5 erscheinen wird.
Die Aussage stammt von Craig Duncan, der die internen Herausforderungen beschreibt, die in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Veröffentlichungsstrategien geführt haben.
Zu Beginn verweist Duncan auf die grundlegenden Realitäten der Spieleentwicklung. Projekte starten zu verschiedenen Zeitpunkten, Teams unterscheiden sich in Größe und Struktur, und Pläne verändern sich im Laufe der Produktion.
Wenn sich eine Unternehmensstrategie wandelt, lassen sich bestehende Projekte nicht immer problemlos anpassen. Genau daraus seien die Unterschiede entstanden, die Spieler zuletzt bei Multiplattform‑Releases beobachten konnten.
Duncan betont, dass diese Rückmeldungen berechtigt seien. Er räumt ein, dass Xbox in der Vergangenheit nicht immer einheitlich gehandelt habe und manche Titel exklusiv erschienen, während andere parallel auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurden.
Laut Duncan arbeitet das Unternehmen aktiv daran, diese Uneinheitlichkeit zu reduzieren und künftig klarere Linien zu verfolgen.
Im weiteren Verlauf hebt er die Perspektive der Entwickler hervor. Für Teams wie jene hinter Fable stehe vor allem im Vordergrund, dass möglichst viele Spieler ihre Arbeit erleben können.
Die Motivation sei schlicht, ein Spiel einem breiten Publikum zugänglich zu machen, unabhängig davon, auf welcher Plattform es gespielt wird. Die Frage, wie man ein Projekt zu möglichst vielen Spielern bringt, sei für die Entwickler entscheidend.
Mit dieser Aussage unterstreicht Xbox erneut seine Ausrichtung auf ein breiteres Plattformmodell, das langfristig mehr Konsistenz und Transparenz bieten soll.
Verstehe nicht warum die sich immer so schwer tun nur einmal die Wahrheit unverblümt auszusprechen. Jeder neu angekündigte Titel erscheint dayone auch auf Playstation 5 – diese Verzögerungen sehen wir nur bei den Titeln die bereits weit fortgeschritten waren und die Playstation ports erst später begonnen wurden als Satya Nadella der klassischen Xbox Hardware den Stecker gezogen hat.
So sieht’s aus! Multiplatform gut und schön aber die Prio sollte trotzdem immer noch auf Xbox Release liegen. Mindestens das sollte doch noch drin sein bei MS🤦🏼♂️
Können die nicht so einfach (bzw.könnten die schon)und dafür habe ich tatsächlich sogar Verständnis, das ist ein Business, auf der anderen Seite, fühlen sich so viele verarscht ,das man wie du schon schreibst , einfach auch sagen kann „alles auf Playstation dayone“, aber man hält sich trotzdem Optionen offen.
Nur eines zählt: 💵💵💵💵💵💵
Vieleicht sollten sich die big player dann auch mal überlegen eine gemeinsame Konsole zu entwerfen. Wobei das für uns Gamer/Endkunden auch wieder doof wäre wegen mangelnder Konkurrenz untereinander.
Eigentlich schon sehr lange klar. Dafür muss man sich nur die Basis an Konsolen Spieler auf der Xbox angucken. Logischer Schritt.
Wird uns diese Aussage weitere Diskussionen über dieses Thema ersparen?
Endlich mal klare worte so wie man sich das eigentlich von Anfang an gewünscht hätte.
MS wird nicht mehr auf die Kohle verzichten die PS Spieler einbringen können. Ganz klare Sache
Warum nicht am Besten erst auf Playstation und später auf Xbox? So bekommt die Xbox fertige Spiele. 😵
Die Übernahmen haben viel Geld gekostet. Das Geld möchte man natürlich irgendwann zurück.Da passt es ja nur zu gut das es auf der PS keinen GP gibt und die Ponys die Games mit Vollpreis beziehen. Alles andere ist einfach nur Geblubber.