Xbox Game Studios: Leak enthüllt angebliche Switch‑2‑Termine für Fallout 4 und Indiana Jones

Physische Releases datiert, digitaler Drop möglich – mehrere Bethesda‑Titel könnten heute beim Nintendo Showcase bestätigt werden.

Der Nintendo Partner Showcase beginnt heute um 15:00 Uhr, doch bereits vorab sind mögliche Veröffentlichungstermine für Spiele der Xbox Game Studios aufgetaucht, die für Nintendo Switch 2 erscheinen sollen.

Laut einem Leak von Dealabs beziehen sich die Angaben auf die physischen Versionen und nennen konkrete Daten sowie Preise. Fallout 4 Anniversary Edition soll demnach am 28. April 2026 für 59,99 Euro erscheinen, während Indiana Jones und der Große Kreis am 12. Mai 2026 für 69,99 Euro folgen soll.

Der digitale Release von Indiana Jones und der Große Kreis soll laut den Informationen identisch mit dem physischen Termin bleiben. Für Fallout 4 Anniversary Edition steht hingegen im Raum, dass die digitale Version bereits heute im Nintendo eShop verfügbar sein könnte.

Vorbestellungen sollen ab dem heutigen Tag möglich sein.

Zusätzlich soll The Elder Scrolls IV: Skyrim Anniversary Edition am 28. April 2026 als CIAB‑Format erscheinen, also als Download‑Code ohne physische Cartridge.

Die genannten Daten stammen aus dem Leak und sind bislang nicht offiziell bestätigt. Ob die Termine tatsächlich zutreffen, wird sich nach dem Showcase am Nachmittag zeigen, wenn Nintendo die geplanten Inhalte präsentiert.