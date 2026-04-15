Xbox Game Studios: Lohnt es sich bei diesem PS5-Umsatz die Marke aufs Spiel zu setzen?

Die aktuelle Multiplattform-Strategie von Microsoft und der Xbox-Sparte immer wieder für Gesprächsstoff, da mehrere ehemals exklusive Titel inzwischen auch auf PlayStation erschienen sind.
Neue Schätzungen (via Alinea Analytics) zeigen nun, was für Microsoft nach diesem Kurswechsel dabei herausspringt.
Demnach sollen verschiedene Xbox-Spiele zusammen rund 457 Millionen US-Dollar Umsatz auf PlayStation generiert haben. Nach Abzug des üblichen Plattformanteils von etwa 30 Prozent, der an Sony geht, verbleiben rund 320 Millionen US-Dollar für Xbox.
Den größten Anteil daran liefert Forza Horizon 5 mit geschätzten 5,7 Millionen verkauften Einheiten und knapp 399 Millionen US-Dollar Umsatz. Dahinter folgen Titel wie Ninja Gaiden 4, Microsoft Flight Simulator 2024 sowie The Outer Worlds 2, die jeweils zweistellige Millionenbeträge beitragen.
Auch weitere Veröffentlichungen wie Starfield, Avowed, Age of Empires IV und South of Midnight ergänzen das Gesamtbild, wenn auch mit deutlich kleineren Anteilen.
Die Zahlen basieren zwar nur auf Schätzungen und können je nach Region, Preisgestaltung und Verkaufsdynamik variieren. Dennoch stellt sich die Frage, ob es die 320 Millionen Dollar wert waren, der Xbox-Marke derart zu schaden.
99 Kommentare AddedMitdiskutieren
Heißt also übersetzt – von den Titeln, die MS auf die Playsie gebracht hat, war genau einer ein richtiger Hit.
Kurzfristig eventuell (eher nicht), langfristig definitiv nicht.
Im Endeffekt wird man das nur erfahren wenn dann AAA Titel Zeitgleich auf der Playstation erscheinen.
Bisher kamen ja nur ältere Titel.
Mich würde es nicht wundern wenn z.B. ein Fable bei Zeitgleichen erscheinen den größten Umsatz auf der Playstation macht und Zeitgleich dort die meisten Spieler findet.
Und wie gestern schon jemand erwähnt hat. Playstation User werden dank ihrer Bibliothek höchstwahrscheinlich auch dort bleiben. Man wird nicht mehr Konsolen mit einer exklusiv Strategie verkaufen.
Mit Dem ABK kauf ist man mittlerweile mehr Publisher als das man Konsolen Verkäufer ist.
„Die Zahlen basieren zwar nur auf Schätzungen und können je nach Region, Preisgestaltung und Verkaufsdynamik variieren.“
Oder kurz : „wir haben geraten“
Oder länger : „Wir haben die „allmächtige Brutmutter“, dieser Ultimative D20 Würfel kann gar nicht falsch liegen.“
Denkst den Zahlen sollte man keine große Beachtung schenken bzw sie könnten auch ganz anders aussehen?