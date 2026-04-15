Xbox Game Studios: Lohnt es sich bei diesem PS5-Umsatz die Marke aufs Spiel zu setzen?

Xbox erzielt hohe Umsätze mit seinen First-Party-Spielen auf PlayStation, doch die Frage bleibt, ob sich der Strategiewechsel langfristig auszahlt.

Die aktuelle Multiplattform-Strategie von Microsoft und der Xbox-Sparte immer wieder für Gesprächsstoff, da mehrere ehemals exklusive Titel inzwischen auch auf PlayStation erschienen sind.

Neue Schätzungen (via Alinea Analytics) zeigen nun, was für Microsoft nach diesem Kurswechsel dabei herausspringt.

Demnach sollen verschiedene Xbox-Spiele zusammen rund 457 Millionen US-Dollar Umsatz auf PlayStation generiert haben. Nach Abzug des üblichen Plattformanteils von etwa 30 Prozent, der an Sony geht, verbleiben rund 320 Millionen US-Dollar für Xbox.

Den größten Anteil daran liefert Forza Horizon 5 mit geschätzten 5,7 Millionen verkauften Einheiten und knapp 399 Millionen US-Dollar Umsatz. Dahinter folgen Titel wie Ninja Gaiden 4, Microsoft Flight Simulator 2024 sowie The Outer Worlds 2, die jeweils zweistellige Millionenbeträge beitragen.

Auch weitere Veröffentlichungen wie Starfield, Avowed, Age of Empires IV und South of Midnight ergänzen das Gesamtbild, wenn auch mit deutlich kleineren Anteilen.

Die Zahlen basieren zwar nur auf Schätzungen und können je nach Region, Preisgestaltung und Verkaufsdynamik variieren. Dennoch stellt sich die Frage, ob es die 320 Millionen Dollar wert waren, der Xbox-Marke derart zu schaden.