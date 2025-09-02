Xbox Game Studios: Louise O’Connor wird Chief of Staff

Nach der Einstellung des ambitionierten Projekts Everwild hat Louise O’Connor, eine langjährige Mitarbeiterin des britischen Entwicklerstudios Rare, eine neue Position innerhalb von Xbox Game Studios übernommen.
Als Chief of Staff wird sie künftig die verschiedenen Teams des Studios koordinieren und unterstützen. O’Connor war über 25 Jahre bei Rare tätig und gehörte zu den erfahrensten Kreativkräften des Unternehmens.
Ihre Karriere begann mit Arbeiten an Titeln wie Conker’s Bad Fur Day für das Nintendo 64, später übernahm sie leitende Funktionen als Head of Animation und als Leiterin des Incubation-Teams.
Die Entwicklung von Everwild begleitete O’Connor von Anfang an über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Die Einstellung des Spiels bedeutete einen tiefen Einschnitt, doch mit ihrer neuen Rolle bei Xbox Game Studios bleibt sie der Branche erhalten und bringt ihre umfassende Erfahrung nun auf strategischer Ebene ein.
Bemerkenswert ist auch, dass Craig Duncan, ihr langjähriger Vorgesetzter bei Rare, seit dem Vorjahr die Leitung von Xbox Game Studios innehat. Die Ernennung von O’Connor zur Chief of Staff unterstreicht die enge Verbindung zwischen Rare und Xbox Game Studios.
ich würde mir sehr wünschen das Everwild doch noch von Rare umgesetzt wird. Rare braucht eine neue IP, Sea of Thiefes alleine reicht nicht
„Als Chief of Staff wird sie künftig die verschiedenen Teams des Studios koordinieren und unterstützen.“
…rauswerfen fehlt in der Aufzählung…obwohl für MS gilt das wahrscheinlich als unterstützen 😀
Na dann hoffe ich macht sie gute Arbeit bei den Xbox Game Studios. Trotz paar vergangenen schlechten Nachrichten machen die nämlich einen fantastischen Job. Avowed ist zum Beispiel ein GotY-Kandidat für mich. Weiter so💚💚💚
Hauptsache es läuft und die Spieleflut hört nicht auf, bin schon auf die kommenden Titel gespannt.
Für mich bleibt zu hoffen, dass Rare irgendwie mal wieder zu alter Größe und Qualität zurück findet.
Everwild wird wohl nichts mehr. Dann sollen sie eben Kameo wiederbeleben o.ä.
Das nennt man „failing upwards“. Mit Rare gescheitert und befördert. Ob das eine gute Entscheidung für die XGS ist, wird sich zeigen. Für mich klingt es eher nach Personalmanagement wie bei Ubisoft.
cool, hoffen wir das beste für ihm