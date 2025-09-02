Xbox Game Studios: Louise O’Connor wird Chief of Staff

Nach der Einstellung des ambitionierten Projekts Everwild hat Louise O’Connor, eine langjährige Mitarbeiterin des britischen Entwicklerstudios Rare, eine neue Position innerhalb von Xbox Game Studios übernommen.

Als Chief of Staff wird sie künftig die verschiedenen Teams des Studios koordinieren und unterstützen. O’Connor war über 25 Jahre bei Rare tätig und gehörte zu den erfahrensten Kreativkräften des Unternehmens.

Ihre Karriere begann mit Arbeiten an Titeln wie Conker’s Bad Fur Day für das Nintendo 64, später übernahm sie leitende Funktionen als Head of Animation und als Leiterin des Incubation-Teams.

Die Entwicklung von Everwild begleitete O’Connor von Anfang an über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Die Einstellung des Spiels bedeutete einen tiefen Einschnitt, doch mit ihrer neuen Rolle bei Xbox Game Studios bleibt sie der Branche erhalten und bringt ihre umfassende Erfahrung nun auf strategischer Ebene ein.

Bemerkenswert ist auch, dass Craig Duncan, ihr langjähriger Vorgesetzter bei Rare, seit dem Vorjahr die Leitung von Xbox Game Studios innehat. Die Ernennung von O’Connor zur Chief of Staff unterstreicht die enge Verbindung zwischen Rare und Xbox Game Studios.