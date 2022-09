Xbox Game Studios: Matt Booty: In ferner Zukunft werden uns KI Bots bei Bugfixes helfen

Auf der PAX West hat Matt Booty, Leiter der Xbox Studios bei Microsoft, die Storytime Keynote abgehalten. Dabei hat er auch ein bisschen in die Zukunft geschaut, von seinen Träumen erzählt und eine Vision mitgeteilt. So hat er gesagt, dass er der Meinung ist, dass in Zukunft eine KI oder von einer KI gesteuerte Bots die Bugfixes in Videospielen übernehmen könnten.

Man programmiert also fleißig ein Spiel, wird irgendwann müde und startet diese KI Bots über Nacht, die den Abschnitt immer und immer wieder in der Cloud spielen. Zum Frühstück wird dann eine Liste ausgespuckt, die mit Bugs gespickt sind, die während der Testphase den KI Bots aufgefallen sind.