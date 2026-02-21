Xbox Game Studios: Matt Booty: Keine Umstrukturierungen bei Studios geplant

Nach den großen Führungswechseln bei Microsoft Gaming betont Matt Booty, dass es keine Umstrukturierungen bei den Xbox Studios geben wird.

Im Zuge der umfassenden Umstrukturierungen bei Microsoft Gaming hat sich Matt Booty, neuer Chief Content Officer und Executive Vice President, intern an die Belegschaft gewandt. Trotz der prominenten Abgänge von Phil Spencer und Sarah Bond betonte Booty, dass es keine organisatorischen Veränderungen bei Xbox Game Studios geben werde.

In seinem Memo erklärte Booty, sein Schwerpunkt liege darauf, die bestehenden Teams zu unterstützen und die Rahmenbedingungen für bestmögliche Arbeit zu schaffen. Wörtlich stellte er klar, dass keine Studio‑Reorganisationen geplant seien. Zudem äußerte er Zuversicht hinsichtlich der aktuellen Pläne und der Ausrichtung der Teams.

Die Aussagen folgen auf die Ankündigung von Microsoft CEO Satya Nadella, dass Phil Spencer in den Ruhestand geht und Sarah Bond das Unternehmen verlässt. Die Leitung von Microsoft Gaming übernimmt künftig Asha Sharma, zuvor verantwortlich für Microsofts CoreAI‑Bereich. Spencer gratulierte Booty in einer internen Nachricht zu dessen Beförderung und lobte die kreative Entwicklung der weltweiten Studios.

Mit Bootys Klarstellung soll die operative Arbeit der Xbox‑Studios trotz der Führungswechsel stabil bleiben.