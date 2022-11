Xbox Game Studios: Matt Booty über State of Decay 3, inXile, Fable 4 und mehr

Matt Booty hat sich in einem Interview zahlreichen Fragen gestellt und über die Xbox Game Studios geplaudert. Bei so einem Interview (weiter unten) gibt es immer einiges zu erzählen, schließlich hat Microsoft mit Starfield, Perfect Dark Reboot, Fable (4), Forza Motorsport (8), Redfall, Everwild, Hellblade 2, Avowed, Contraband, State of Decay 3 (… und vieles mehr) einige heiße Eisen im Feuer!

Des Weiteren hat Microsoft erst gestern verkündet, dass man in Zusammenarbeit mit Netflix einen Gears of War Live-Action-Film und eine animierte Gears of War-Serie für Erwachsene produzieren wird. Hierbei könnte man spekulieren, dass der Spielfilm und die Serie parallel mit Gears of War 6 veröffentlicht werden.

Matt Booty, Head of Microsoft Studios, begann das Interview mit einigen Details über seine Arbeit, ist dann aber schnell zu den wichtigen Themen gekommen und auf einige Spiele eingegangen. Booty erklärte, dass Undead Labs die Animationsqualität von State of Decay 3 deutlich verbessern will, insbesondere die Art und Weise, wie der Charakter mit der Umgebung interagiert. Um dies zu erreichen und die Unreal Engine in den Griff zu bekommen, hilft The Coalition den Entwicklern von Undead Labs.

The Coalition gilt als absolute Expertise, wenn es um die Unreal Engine geht und hilft auch anderen Xbox-Teams bei ihren Unreal Engine-Projekten. Perfect Dark Reboot profitiert ebenfalls von der Erfahrung von The Coalition, hieß es.

Auf Fable 4 angesprochen, sagte Matt, dass Playground Games genau das richtige Studio sei, um dieses ambitionierte Projekt umzusetzen. Sie haben eine großartige technologische Basis, eine Leidenschaft für die IP, und sie haben eine engagierte Hingabe zur Fable-Kunst, -Aufmachung und -Qualität.

Im weiteren Verlauf sprach er auch darüber, dass Redfall von Arkane erscheinen wird, wobei natürlich Starfield „danach nicht fehlen darf“. Matt Booty bestätigte somit anscheinend, dass Redfall noch vor Starfield veröffentlicht wird.

Des Weiteren sprach Matt Booty über das bisher unangekündigte Projekt von inXile Entertainment und meinte, dass das Studio – gemessen an den Mitarbeitern, die an dem Projekt mitwirken – und was für eine Qualität sie abliefern, einen Award verdient hätten. Alle waren wie weggeblasen und überaus beeindruckt von dem, was inXile präsentiert hat.