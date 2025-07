Xbox Game Studios: Matt Booty zu Einstellungen und Entlassungen

Microsoft hat heute umfangreiche Entlassungen bekannt gegeben, die rund 4 % der globalen Mitarbeiterzahl betreffen und alle Unternehmensbereiche umfassen.

Die Gaming-Sparte war ebenfalls betroffen: The Initiative wurde geschlossen, Perfect Dark eingestellt, Everwild wurde ebenfalls eingestellt, ebenso das Spiel „Blackbird“ von Zenimax.

Laut den Quellen von WindowsCentral sind jedoch alle in den Xbox Showcases präsentierten Spiele „sicher“ – darunter Titel wie Clockwork Revolution sowie bereits angekündigte Projekte wie State of Decay 3.

Allerdings sind im Bereich Qualitätssicherung (QA) bei Activision und Blizzard, ebenso wie in Marketing und Vertrieb, Stellen gestrichen worden. Auch bei Undead Labs gab es Berichte über Entlassungen, obwohl die Entwicklung des Zombie-Apokalypsen-Simulators weiterhin läuft.

Bei Turn 10 wurden nach dem gemischt aufgenommenen Forza Motorsport ebenfalls zahlreiche Stellen abgebaut. Microsoft hat insbesondere Management- und Produktionspositionen in der Gaming-Abteilung reduziert, während die Pläne für die nächste Konsolengeneration von Xbox unverändert bleiben. Außerdem habe man über 40 Projekte in aktiver Entwicklung, heißt es weiter.

Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits über 15.000 Mitarbeiter entlassen, davon 9.000 in der jüngsten Welle quer durch verschiedene Bereiche – von Azure, Windows bis Xbox.

Hier die interne E-Mail, die von WindowsCentral veröffentlicht wurde:

„Nach Phils Mitteilung möchte ich mehr über die Veränderungen in den Geschäftsbereichen der Studios mitteilen.“

„Wir haben die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Perfect Dark und Everwild einzustellen und mehrere unangekündigte Projekte in unserem Portfolio zu beenden. In diesem Zusammenhang schließen wir auch eines unserer Studios, The Initiative. Diese Entscheidungen und andere Veränderungen in unseren Teams spiegeln ein breiteres Bestreben wider, die Prioritäten anzupassen und die Ressourcen zu bündeln, um unsere Teams für einen größeren Erfolg in einer sich verändernden Branchenlandschaft zu rüsten. Wir haben diese Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen, denn in jedem Projekt und jedem Team stecken jahrelange Bemühungen, Phantasie und Engagement.“

„Unsere allgemeine Portfoliostrategie ist unverändert: Wir entwickeln Spiele, die unsere Spieler begeistern, bauen unsere größten Franchises weiter aus und schaffen neue Geschichten, Welten und Charaktere. Wir haben mehr als 40 Projekte in aktiver Entwicklung, eine anhaltende Dynamik bei den Titeln, die in diesem Herbst erscheinen, und ein starkes Programm für das Jahr 2026.“

„Für die direkt Betroffenen arbeiten wir eng mit der Personalabteilung und der Studioleitung zusammen, um ihnen Unterstützung zu bieten, einschließlich Abfindungen, Hilfe bei der beruflichen Neuorientierung und, wo möglich, Möglichkeiten, Rollen in anderen Teams zu finden.“

„An alle Mitarbeiter unserer Studios: Vielen Dank. Ihre Kreativität und Ihr Durchhaltevermögen machen uns weiterhin aus. Ich glaube an die Stärke unserer Teams und an die Richtung, die wir auf dem vor uns liegenden Weg einschlagen werden.“ – Matt Booty, Xbox Game Studios