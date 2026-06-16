Xbox Game Studios: Mehrere Studios kurz vor der Schließung?

Einem neuen Bericht zufolge stehen die Xbox Game Studios Compulsion Games, Double Fine und Ninja Theory kurz vor der Schließung.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass mit Craig Duncan und Louise O’Connor gleich zwei Führungskräfte der Xbox Game Studios das Unternehmen verlassen. Anscheinend soll aber nicht nur die Führungsriege umgekrempelt werden.

Denn schon kurz darauf tauchen erste Berichte zu möglichen Studioschließungen auf. Bloomberg zufolge sollen Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory sowie weitere nicht näher genannte Studios betroffen sein.

Um einer Schließung zu entgehen sollen sich die Studios aktuell in Gesprächen oder sogar intensiven Verhandlung mit Xbox bezüglich einer Ausgliederung und zukünftig unabhängigen Tätigkeit befinden.