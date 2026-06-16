Xbox Game Studios: Mehrere Studios sollen um ihre Zukunft kämpfen

Xbox könnte vor einer der größten Umstrukturierungen seiner Studio-Landschaft seit Jahren stehen.
Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge sollen mehrere Studios derzeit um ihre Zukunft kämpfen, während die neue Führung unter Asha Sharma die strategische Ausrichtung des Unternehmens neu bewertet.
Besonders brisant ist die Situation offenbar bei Ninja Theory. Das Studio hinter Hellblade soll sich dem Bericht zufolge in Gesprächen mit Xbox befinden, während gleichzeitig das Risiko einer möglichen Schließung im Raum steht.
Auch Compulsion Games und Double Fine sollen sich in aktiven Verhandlungen befinden. Demnach wird geprüft, ob die Studios die Möglichkeit erhalten könnten, sich von Xbox zurückzukaufen und künftig wieder unabhängig zu operieren.
Sollte es zu solchen Ausgliederungen kommen, könnten zahlreiche Arbeitsplätze betroffen sein. Laut den Berichten wurden Mitarbeiter mehrerer Studios bereits über die unsichere Situation informiert und erhielten die Erlaubnis, sich vorsorglich nach anderen Stellen umzusehen.
Gleichzeitig soll die Zukunft der betroffenen Teams noch nicht endgültig entschieden sein.
Hintergrund der Maßnahmen ist eine umfassende Neuausrichtung von Microsoft Gaming. Berichten zufolge möchte die neue Führung ihre Investitionen stärker auf die größten und erfolgreichsten Marken konzentrieren, um das Wachstum des Xbox-Geschäfts wieder anzukurbeln.
Wichtig ist dabei: Weder Xbox noch die betroffenen Studios haben die angeblichen Schließungen oder Ausgliederungen bislang offiziell bestätigt. Der aktuelle Bericht basiert auf Informationen von Personen, die anonym bleiben wollten. Entsprechend sollten die Angaben derzeit als Gerücht betrachtet werden.
Sollten sich die Berichte bewahrheiten, könnten die Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf einige der kreativsten Studios innerhalb der Xbox-Familie haben.
195 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube das Kernproblem war eher, dass man bestimmte Studios überhaupt gekauft hat damals. Die erfüllen aktuell einfach nicht den Ansatz, den MS – neuerdings – verfolgt und eigentlich auch schon immer hätte verfolgen sollen.
Kaufen und dann paar Jahre später wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, das ist sicher nicht das richtige Vorgehen. Ich will das generell nicht gutheißen.
Aber schaut mal so drauf: Jeder von uns hat mal irgendeinen Kram vor Jahren gekauft, für teuer Geld, dachte er/sie will oder braucht es, und nun liegt das Zeug ungenutzt rum. Evtl. ändert sich die Interessenslage oder sonst was. Also was tun? Verkaufen / Auflösen usw. Sowas passiert.
Zudem ist die Situation scheinbar nicht ganz schlecht, zur Option steht Rückkauf oder Übernahme einiger Mitarbeiter in andere Teams. D.h. Weiterbeschäftigung oder Studioexistenz ist möglich und gewollt.
Wir müssen auch nicht stetig den Anwalt der Entwickler spielen. Wenn Studios nach Jahre langer Entwicklung nichts abliefern, dann liegt es nahe, dass etwas passieren muss. Es wird so viel Geld für die Entwicklung ausgegeben, dass ist der Wahnsinn. GoW E-Day liegt doch bei 400.000 Dollar oder mehr, richtig? Das ist wirklich richtig viel Geld. Zudem müssen die Entwickler einfach wegkommen von den eigenen Allüren, hin zu dem, was Spieler generell wollen. Was z.B. Kiln sein soll, frage ich mich heute noch. Die Rollenspiele von Obsidian sind auch heute noch so unglaublich steif und „öde“. Arkane glänzt ebenfalls nicht mit Zugänglichkeit. Die Senua „Spiele“ waren zwar interessant und technisch eindrucksvoll aber mit solchen Spielen spricht man nicht die Masse an und somit verkaufen sich solche Spiele nicht.
Na hoffentlich verkauft sich Clockwork Revolution gut
Wird es wahrscheinlich nicht… zu „komplex“ und das Artdesign ist wirklich nicht für die „Masse“…
Genau da sprichst du 2 Punkte an.
Ich habe da z.B. mit dem Art Designe richtig Probleme.
Ich wollte eigentlich erst die Preise abwarten. Aber desto mehr ich lese desto mehr bevorzuge ich die neue steam Konsole.
Die Helix kann sich ms dahin stecken wo keine Sonne scheint.
Ich bin mittlerweile stark am überlegen ob ich die games die ich vorbestellt habe wieder storniere.
Da bist du jedenfalls in sicheren Händen, denn Valve hat keine Studios, die sie schließen könnten. 👍🏻
Valve hat auch zumindest ein Studio übernommen.
Campo Santo hat das großartige Firewatch entwicklelt. Nach der Übernahme waren sie für HL-Alyx mitverantwortlich
Genau. Mitverantwortlich, denn das Studio selbst ist nur noch eine Hülle.
Die Mitarbeiter haben sich in der Struktur von Valve assimiliert.
So gesehen wäre da doch ein Name, den man streichen könnte…
Keiner hätte ahnen können, dass der Game Pass Microsoft auf lange Sicht doch so schadet 😢
Ob es wirklich so ist/ sein wird wird sich zeigen müssen – aber so ein wahnsinniges Erfolgs-Szenario war es zur Entstehung doch auch nicht?
Der Pass wurde von Anfang an extrem subventioniert und besteht auch nur weil Microsoft diesen langen Atem sich strategisch leisten kann – auf Dauer ohne Gegengewicht kann das so dennoch nicht funktionieren – die Preise dann anzuheben und dann wieder senken zu müssen spricht im Endeffekt eine eindeutige Sprache.
Wir sind hier noch lange nicht am Ende.
Das ist Satire oder ? Es gab haufenweise Kritiken und Analysen, die genau da vorausgesagt hatten. 😅
Was kann der GamePass dafür wenn die Studios nicht liefern..?
Butter bei die Fische, was hat Ninja Theory geliefert?
Es wurde vor Release zur XsX gezeigt, und wann kam es tatsächlich ?
Dazu kam das Spiel halt beim breiten Publikum nicht gut an…
Wenn man dann jetzt mal weiter denkt, wie lang wird es wohl dauern bis Sensua dann kommt? 5 Jahre 10 Jahre ?
Hab Senua nun auf die Wishlist gepackt. Mehr kann ich leider nicht machen