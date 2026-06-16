Xbox Game Studios: Mehrere Studios sollen um ihre Zukunft kämpfen

Ein Bericht nennt Ninja Theory, Double Fine und Compulsion Games als Kandidaten für tiefgreifende Umstrukturierungen bei Xbox.

Xbox könnte vor einer der größten Umstrukturierungen seiner Studio-Landschaft seit Jahren stehen.

Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge sollen mehrere Studios derzeit um ihre Zukunft kämpfen, während die neue Führung unter Asha Sharma die strategische Ausrichtung des Unternehmens neu bewertet.

Besonders brisant ist die Situation offenbar bei Ninja Theory. Das Studio hinter Hellblade soll sich dem Bericht zufolge in Gesprächen mit Xbox befinden, während gleichzeitig das Risiko einer möglichen Schließung im Raum steht.

Auch Compulsion Games und Double Fine sollen sich in aktiven Verhandlungen befinden. Demnach wird geprüft, ob die Studios die Möglichkeit erhalten könnten, sich von Xbox zurückzukaufen und künftig wieder unabhängig zu operieren.

Sollte es zu solchen Ausgliederungen kommen, könnten zahlreiche Arbeitsplätze betroffen sein. Laut den Berichten wurden Mitarbeiter mehrerer Studios bereits über die unsichere Situation informiert und erhielten die Erlaubnis, sich vorsorglich nach anderen Stellen umzusehen.

Gleichzeitig soll die Zukunft der betroffenen Teams noch nicht endgültig entschieden sein.

Hintergrund der Maßnahmen ist eine umfassende Neuausrichtung von Microsoft Gaming. Berichten zufolge möchte die neue Führung ihre Investitionen stärker auf die größten und erfolgreichsten Marken konzentrieren, um das Wachstum des Xbox-Geschäfts wieder anzukurbeln.

Wichtig ist dabei: Weder Xbox noch die betroffenen Studios haben die angeblichen Schließungen oder Ausgliederungen bislang offiziell bestätigt. Der aktuelle Bericht basiert auf Informationen von Personen, die anonym bleiben wollten. Entsprechend sollten die Angaben derzeit als Gerücht betrachtet werden.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, könnten die Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf einige der kreativsten Studios innerhalb der Xbox-Familie haben.