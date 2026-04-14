Xbox Game Studios: Microsoft diskutiert intern über Zukunft der Xbox-Exklusivtitel – Gerücht

Microsoft soll angeblich intern große Gespräche über die Zukunft der Exklusivität von Xbox-First-Party-Spielen führen.

Die Strategie von Microsoft rund um Xbox First-Party-Titel steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Nachdem in den vergangenen Monaten immer mehr Spiele aus den eigenen Studios auch auf anderen Plattformen erschienen sind, wird intern nun intensiv darüber diskutiert, welchen Weg das Unternehmen künftig einschlagen soll.

Produktionen wie Sea of Thieves, Indiana Jones und der Große Kreis und Starfield haben bereits den Sprung auf die PlayStation geschafft. Selbst kommende Titel wie Forza Horizon 6 sollen ebenfalls für die PlayStation 5 erscheinen, wenn auch zeitversetzt nach dem Start auf Xbox und PC am 19. Mai.

Hinter den Kulissen scheint die strategische Ausrichtung jedoch noch nicht final geklärt zu sein. Unter der neuen Führung von Asha Sharma wird laut aktuellen Berichten intern darüber beraten, wie wichtig Exklusivtitel für die Marke Xbox künftig noch sein sollen.

Einblicke in diese Diskussionen liefert Jez Corden, Redakteur bei Windows Central. In einem Podcast erklärte er, dass innerhalb von Microsoft aktuell sehr intensive Gespräche über das Thema Exklusivität geführt werden. Eine klare Richtung sei dabei bislang nicht erkennbar.

Im Kern steht offenbar eine grundlegende Entscheidung an. Microsoft müsse klären, ob Xbox langfristig als klassische Plattform mit exklusiven Inhalten bestehen oder sich stärker als reiner Publisher positionieren will. Beide Ansätze parallel zu verfolgen, wird zunehmend als schwierig angesehen.

Damit bleibt die Zukunft der Xbox-Strategie vorerst offen. Klar ist nur, dass die aktuellen Entwicklungen und die zunehmende Öffnung gegenüber anderen Plattformen die Ausrichtung der Marke nachhaltig verändern könnten.