Xbox Game Studios: Microsoft soll Druck auf Gaming-Sparte reduziert haben

Microsoft soll laut Insider den Margendruck in der Xbox-Gaming-Sparte reduziert haben.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Microsoft den Margendruck innerhalb der Xbox offenbar reduziert hat.

Die Information stammt von Journalist Jez Corden, der sich in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) auf interne Aussagen beruft. Demnach soll es eine Entscheidung „von oben nach unten“ gegeben haben, die den finanziellen Druck auf die Gaming-Sparte gelockert hat.

Laut dem Insider verschafft diese Anpassung der Xbox-Abteilung zusätzlichen Spielraum, um stärker an Funktionen und Systemen zu arbeiten, die nicht unmittelbar auf Profitabilität ausgelegt sind. Damit könnten langfristige Plattform- und Feature-Entwicklungen stärker in den Fokus rücken.

Offiziell bestätigt wurde diese interne Änderung bislang nicht. Dennoch sorgt der Bericht für Diskussionen über die strategische Ausrichtung der Xbox-Sparte innerhalb von Microsoft und mögliche Auswirkungen auf zukünftige Projekte und Services.