Xbox Game Studios: Microsoft trennt sich von vier renommierten Entwicklerstudios

Im Zuge der heute angekündigten Restrukturierung werden Xbox Game Studios künftig vier bekannte Entwicklerstudios verlieren, wie Xbox-CEO Asha Sharma in einem Schreiben an die Belegschaft bekannt gegeben hat.
Demnach kehren Compulsion Games und Double Fine Productions in die Eigenständigkeit zurück. Beide Studios sollen unabhängig weitergeführt werden und dabei ihre Markenrechte (IP), ihre bisherigen Spielekataloge sowie die finanziellen Mittel für ihre nächsten Projekte behalten.
Für Ninja Theory und Undead Labs ist hingegen ein bEigentümerwechsel vorgesehen. Nach Angaben von Sharma befinden sich beide Studios bereits in entsprechenden Verhandlungen. Die neuen Eigentümer sollen zugleich die Finanzierung sicherstellen, damit die Entwicklung der Senua-Reihe sowie von State of Decay 3 fortgesetzt und ausgebaut werden kann.
Auch Arkane in Frankreich ist von den Maßnahmen betroffen. Dort hat das Management den gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationsprozess mit dem Betriebsrat eingeleitet, um mögliche strategische Optionen für das Studio zu prüfen. Konkrete Entscheidungen wurden bislang nicht bekannt gegeben.
Die angekündigten Veränderungen sind Teil der umfassenden Neuausrichtung von Xbox, mit der Microsoft seine Studios, Entwicklungsstrukturen und Investitionen künftig stärker auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit ausrichten will.
64 Kommentare AddedMitdiskutieren
Undead Labs hat genau 2 Spiele seit der Gründung in 2009 rausgebracht und das dritte ist seit 7-8 Jahren in Entwicklung.
Compulsion games, ebenfalls 2009 gegründet, hat auch nur 3 Spiele Entwickelt.
Lediglich double fin und Arkane würde ich hier als schmerzhaft verbuchen und mit einer Randnotiz Ninja Theory, wenn Sie endlich wieder Spiele machen würden und nicht diese Walking Simulatoren, die kaum ein Gamer spielen will.
Aber alles in allem sind es genau die Studios mit wenig Output/schlechter Performance und wohl zu hohen Kosten, die hier ausgelöst werden.
Würde mich sehr interessieren and wen die gehen. Bei Arkane wird sich das bestimmt nicht gut auf Blade auswirken…hatte vorher schon Zweifel aber jetzt erwarte ich ehrlich gesagt nicht geht viel…
Um Arkane ist es echt schade.
Und bei Ninja Theorie hoffe ich es wird nich von Sony gekauft.