Xbox Game Studios: Microsoft trennt sich von vier renommierten Entwicklerstudios

Im Zuge der heute angekündigten Restrukturierung werden Xbox Game Studios künftig vier bekannte Entwicklerstudios verlieren, wie Xbox-CEO Asha Sharma in einem Schreiben an die Belegschaft bekannt gegeben hat.

Demnach kehren Compulsion Games und Double Fine Productions in die Eigenständigkeit zurück. Beide Studios sollen unabhängig weitergeführt werden und dabei ihre Markenrechte (IP), ihre bisherigen Spielekataloge sowie die finanziellen Mittel für ihre nächsten Projekte behalten.

Für Ninja Theory und Undead Labs ist hingegen ein bEigentümerwechsel vorgesehen. Nach Angaben von Sharma befinden sich beide Studios bereits in entsprechenden Verhandlungen. Die neuen Eigentümer sollen zugleich die Finanzierung sicherstellen, damit die Entwicklung der Senua-Reihe sowie von State of Decay 3 fortgesetzt und ausgebaut werden kann.

Auch Arkane in Frankreich ist von den Maßnahmen betroffen. Dort hat das Management den gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationsprozess mit dem Betriebsrat eingeleitet, um mögliche strategische Optionen für das Studio zu prüfen. Konkrete Entscheidungen wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Die angekündigten Veränderungen sind Teil der umfassenden Neuausrichtung von Xbox, mit der Microsoft seine Studios, Entwicklungsstrukturen und Investitionen künftig stärker auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit ausrichten will.