Xbox Game Studios: Neue Besitzer für Undead Labs und Ninja Theory

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Image: Xbox Game Studios

Die Entwicklerstudios Undead Labs und Ninja Theory haben neue Besitzer gefunden. Welche genau, bleibt vorerst unbekannt.

Gestern war es soweit und Xbox kündigte die laut CEO Asha Sharma „bedeutendste Umstrukturierung in der Geschichte von Xbox“ offiziell an. Neben insgesamt 3.200 Mitarbeitern bis Juni 2027 müssen auch einige Entwicklerstudios ihre Koffer packen.

Während Double Fine Productions (Psychonauts, Keeper) und Compulsion Games (South of Midnight) in Zukunft wieder eigenständig agieren werden, ist das Schicksal von Marvel’s Blade-Entwickler Arkane Lyon weiterhin unklar. Im Raum stehen ein Verkauf, ein Management-Buy-Out sowie die Schließung.

Alles bereits geklärt ist hingegen bei Undead Labs (State of Decay 3) und Ninja Theory (Senua). Für beide Studios hat Microsoft bereits Vereinbarungen mit neuen Eigentümern getroffen. Mit wem genau ist bisher allerdings unklar.

Laut mit den Umstrukturierungsplan vertrauten Quellen ist mit der offiziellen Bekanntgabe der neuen Besitzer im Falle von Undead Labs im Verlauf des Sommers zu rechnen. Der neue Eigentümer von Ninja Theory soll ebenfalls noch in diesem Jahr bekanntgegeben werden.

Quelle
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40 Kommentare Added

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  2. AnCaptain4u 278985 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.07.2026 - 10:05 Uhr

    Bei Undead Labs würde ich auf Krafton tippen.
    Ich hoffe beide Spiele werden am Ende das Licht der Welt erblicken.

    Verstehe vor Allem nicht, dass man State of Decay 3 nicht behält. Das Ding hat Potential und eine große Fanbase. Zudem Platz 28 der meistgewünschten Games auf Steam.

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  3. de Maja 357525 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.07.2026 - 10:39 Uhr

    Hui das ging jetzt aber schnell, eigentlich sparen doch fast alle Publisher.

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  4. Hey Iceman 924095 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 07.07.2026 - 10:44 Uhr

    Vielleicht Tencent oder EA ?
    Oder Sony braucht wieder ein paar Studios für Singleplayer games und erscheinen dann Exclusiv 🙈

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  5. DanSanAliaMi 114005 XP Scorpio King Rang 2 | 07.07.2026 - 12:16 Uhr

    War ja überraschend schnell. Aber der einzigste der Geld hat und dem es gut geht ist ja tencent. Bzw von denen würde man halt auch nichts mitbekommen was bei ihnen angeht. Oder irgendwelche Saudis

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