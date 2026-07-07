Xbox Game Studios: Neue Besitzer für Undead Labs und Ninja Theory

Die Entwicklerstudios Undead Labs und Ninja Theory haben neue Besitzer gefunden. Welche genau, bleibt vorerst unbekannt.

Gestern war es soweit und Xbox kündigte die laut CEO Asha Sharma „bedeutendste Umstrukturierung in der Geschichte von Xbox“ offiziell an. Neben insgesamt 3.200 Mitarbeitern bis Juni 2027 müssen auch einige Entwicklerstudios ihre Koffer packen.

Während Double Fine Productions (Psychonauts, Keeper) und Compulsion Games (South of Midnight) in Zukunft wieder eigenständig agieren werden, ist das Schicksal von Marvel’s Blade-Entwickler Arkane Lyon weiterhin unklar. Im Raum stehen ein Verkauf, ein Management-Buy-Out sowie die Schließung.

Alles bereits geklärt ist hingegen bei Undead Labs (State of Decay 3) und Ninja Theory (Senua). Für beide Studios hat Microsoft bereits Vereinbarungen mit neuen Eigentümern getroffen. Mit wem genau ist bisher allerdings unklar.

Laut mit den Umstrukturierungsplan vertrauten Quellen ist mit der offiziellen Bekanntgabe der neuen Besitzer im Falle von Undead Labs im Verlauf des Sommers zu rechnen. Der neue Eigentümer von Ninja Theory soll ebenfalls noch in diesem Jahr bekanntgegeben werden.