Xbox Game Studios: Neue Hinweise auf Release-Termine für Halo, Gears und mehr

Die Diskussionen rund um das Xbox-Line-up für die zweite Jahreshälfte 2026 nehmen weiter Fahrt auf. Zwar hat Microsoft bislang keine offiziellen Veröffentlichungstermine für mehrere große First-Party-Spiele bekannt gegeben, doch innerhalb der Community verdichten sich die Spekulationen zu einem möglichen Zeitplan.

Demnach könnte Halo: Campaign Evolved bereits im Juli erscheinen und den Auftakt für einen außergewöhnlich starken Veröffentlichungszeitraum bilden.

Für August wird derzeit häufig Minecraft Dungeons II gehandelt. Das Action-RPG wurde bislang noch nicht offiziell datiert, würde jedoch gut in das vermutete Veröffentlichungsfenster passen.

Auch für Gears of War: E-Day kursieren zunehmend Spekulationen. Viele Beobachter rechnen aktuell mit einem Release im September, wodurch Microsoft gleich mehrere große Eigenproduktionen innerhalb weniger Monate veröffentlichen würde.

Am konkretesten ist die Lage bei Call of Duty: Modern Warfare 4. Activision hat den Shooter bereits offiziell für den 23. Oktober 2026 angekündigt.

Die aktuell spekulierte Reihenfolge sieht somit wie folgt aus:

Sollte sich dieser Zeitplan bewahrheiten, würde Xbox innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Monaten mehrere seiner wichtigsten Marken veröffentlichen. Fable 4 wurde derweil auf Februar 2027 verschoben.

Bislang handelt es sich bei Halo: Campaign Evolved, Minecraft Dungeons II und Gears of War: E-Day jedoch um unbestätigte Termine. Offizielle Klarheit könnte bereits der Xbox Games Showcase am 7. Juni bringen, bei dem Microsoft neue Informationen zu zahlreichen kommenden Titeln angekündigt hat.