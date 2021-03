Xbox Game Studios: Neun offene Stellen bei Compulsion Games für neues Spiel

Nach sich Compulsion Games ein paar lustige Pillen eingeworfen hatte, machte man sich daran, nach We Happy Few das nächste Spiel zu entwickeln.

Das noch namenlose neue Spiel basiert auf einer neuen IP und soll vergangenen Gerüchten nach ein Nahkampfspiel in Third Person sein. Auf Produktionsebene befindet es sich auf AAA-Niveau, inklusive hochwertigen Animationen.

Derzeit hat Compulsion Games noch neun offene Stellen zu vergeben. Darunter auch die Stelle eines Technical Designer, den man für sein „nächstes Action-Adventure-Projekt“ sucht.

Für das neue Spiel von Compulsion Games wird die Unreal Engine verwendet.

Auf LinkedIn könnt ihr euch alle offenen Stellen anschauen.

Compulsion Games is one of the more quiet XGS teams right now, focusing on production. The studio currently has 9 positions available.

– new IP

– "Experience in 3rd person action & adventure games"

– Unreal Engine

– Recently moved to a bigger officehttps://t.co/P5fYUC75Jl pic.twitter.com/zEi7hO3wXz

— Klobrille (@klobrille) March 21, 2021