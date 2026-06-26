Xbox Game Studios: Ninja Theory laut Insider nicht geschlossen, Stellenabbau steht noch aus – Bericht

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Image: Xbox Game Studios

Neue Insiderinformationen zeichnen ein differenzierteres Bild der erwarteten Xbox-Umstrukturierungen.

Rund um die erwarteten Umstrukturierungen bei Xbox sind neue Informationen aufgetaucht, die Berichte über eine angebliche Schließung von Ninja Theory infrage stellen.

Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier seien Meldungen, wonach Xbox das Studio hinter Senua’s Saga: Hellblade II bereits geschlossen habe, nicht korrekt. Demnach soll Ninja Theory derzeit weiterhin bestehen und bislang nicht von einer Schließung betroffen sein.

Gleichzeitig deutet Schreier an, dass die Unsicherheit innerhalb mehrerer Xbox Game Studios weiterhin groß bleibt. Besonders bei Compulsion Games sollen Führungskräfte ihre Mitarbeiter bereits darüber informiert haben, dass sie sich vorsorglich nach anderen Stellen umsehen können, da mögliche Maßnahmen sie betreffen könnten.

Konkrete Entlassungen habe es bei Compulsion Games nach diesen Angaben bislang jedoch noch nicht gegeben. Die Situation werde aktuell beobachtet, während viele Beschäftigte auf offizielle Entscheidungen von Microsoft warten.

Den Informationen zufolge sollen die vielfach erwarteten Entlassungsrunden bei Xbox zudem noch nicht begonnen haben. Schreier geht davon aus, dass entsprechende Maßnahmen frühestens Anfang Juli umgesetzt werden.

Microsoft hat sich zu den aktuellen Berichten bislang nicht öffentlich geäußert. Entsprechend bleibt offen, welche Studios letztlich von den angekündigten Umstrukturierungen betroffen sein werden und in welchem Umfang mögliche Stellenstreichungen erfolgen.

Bis zu einer offiziellen Stellungnahme sollten sämtliche Berichte über Studio-Schließungen oder konkrete Entlassungszahlen daher mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

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9 Kommentare Added

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  1. Fire12 19710 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 26.06.2026 - 13:43 Uhr

    Klingt für mich als hätten die da oben begriffen
    wie dumm es war Senua anzukündigen und
    das Studio dann abzustoßen
    Dümmer geht fast gar nicht mehr

    2
    • Ash2X 349160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.06.2026 - 13:45 Uhr
      Antwort auf Fire12

      … Oder, ganz wilder take, die Medien haben etwas aufgebläht was so gar nicht gedacht war.
      Die Aussage von Schreier ist afaik mindestens 2 Wochen alt.

      2
      • Fire12 19710 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 26.06.2026 - 13:59 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Wie war das noch
        Ankündigung von Senua sollte Käufer für das Studio anlocken
        Quasi als ausrede das man es trotz Ankündigung abstößt

        1
        • Ash2X 349160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.06.2026 - 14:07 Uhr
          Antwort auf Fire12

          Ja, war unter anderem ein Gerücht.
          Soweit ich weiß hat sich MS selbst zu keinem davon direkt geäußert.

          0
        • AppleRedX 163895 XP First Star Silber | 26.06.2026 - 14:27 Uhr
          Antwort auf Fire12

          Wie war das noch. Ich glaube jedes Gerücht was halbwegs in meine Agenda gegen die Xbox passt …

          2
  2. Cicci 24330 XP Nasenbohrer Level 2 | 26.06.2026 - 13:56 Uhr

    Wie ich es schon schrieb da wird nur aufgeräumt ist schlimm jede Kündigung aber geschlossen wird da nichts.

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