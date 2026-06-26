Xbox Game Studios: Ninja Theory laut Insider nicht geschlossen, Stellenabbau steht noch aus – Bericht

Rund um die erwarteten Umstrukturierungen bei Xbox sind neue Informationen aufgetaucht, die Berichte über eine angebliche Schließung von Ninja Theory infrage stellen.

Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier seien Meldungen, wonach Xbox das Studio hinter Senua’s Saga: Hellblade II bereits geschlossen habe, nicht korrekt. Demnach soll Ninja Theory derzeit weiterhin bestehen und bislang nicht von einer Schließung betroffen sein.

Gleichzeitig deutet Schreier an, dass die Unsicherheit innerhalb mehrerer Xbox Game Studios weiterhin groß bleibt. Besonders bei Compulsion Games sollen Führungskräfte ihre Mitarbeiter bereits darüber informiert haben, dass sie sich vorsorglich nach anderen Stellen umsehen können, da mögliche Maßnahmen sie betreffen könnten.

Konkrete Entlassungen habe es bei Compulsion Games nach diesen Angaben bislang jedoch noch nicht gegeben. Die Situation werde aktuell beobachtet, während viele Beschäftigte auf offizielle Entscheidungen von Microsoft warten.

Den Informationen zufolge sollen die vielfach erwarteten Entlassungsrunden bei Xbox zudem noch nicht begonnen haben. Schreier geht davon aus, dass entsprechende Maßnahmen frühestens Anfang Juli umgesetzt werden.

Microsoft hat sich zu den aktuellen Berichten bislang nicht öffentlich geäußert. Entsprechend bleibt offen, welche Studios letztlich von den angekündigten Umstrukturierungen betroffen sein werden und in welchem Umfang mögliche Stellenstreichungen erfolgen.

Bis zu einer offiziellen Stellungnahme sollten sämtliche Berichte über Studio-Schließungen oder konkrete Entlassungszahlen daher mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.