Xbox Game Studios: Noch mehr Spiele beim Gamescom Showcase?

Am Sonntag hätte Xbox Game Studios viel mehr zeigen können, somit könnte es im August auf der Gamescom einen dicken Nachschlag geben.

Was Xbox Game Studios am Sonntag beim Xbox Games Showcase an First-Party-Spielen gezeigt hat, könnte nur die Spitze des Spiele-Eisbergs gewesen sein.

Man hätte offenbar noch viel mehr zeigen können, wie Parris Lilly von Kinda Funny Games und Gamertag Radio im Forum von ResetEra schrieb. Mehrere Leute bei Xbox hätten ihm das gesagt.

„Ich habe euch gesagt, dass der Showcase gut sein wird, und das Verrückte daran ist, dass mir mehrere Leute bei Xbox gesagt haben, dass sie so viel mehr hätten zeigen können, und die Gamescom wird auch eine große Show werden.“

Ähnliches sagte Jez Corden von Windows Central. Er schrieb in einem Posting auf X:

„Das Verrückte am Xbox Showcase ist, dass das nur ein Teil dessen ist, was kommen wird.“

Xbox-Fans dürften sich somit nach dem Showcase am Sonntag erst recht auf die Gamescom im August freuen, die potenziell ein ähnliches Feuerwerk für die Xbox verspricht.