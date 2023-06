Xbox Game Studios: Partnerschaften mit GLAAD und mehr angekündigt

Der Chef der Xbox-Marketingabteilung, Pav Bhardwaj, wendet sich in einem persönlichen Blog an die Spieler. In diesem sehr offenen Beitrag schreibt er nicht nur von seinem Werdegang bei Microsoft, sondern vor allem wie es ihm dabei ebenfalls als Homosexueller vor seinem Coming-out erging.

Ein Problem, das heute noch viele Menschen haben, die diesen mutigen Schritt gehen möchten, denn nicht nur vor 20 Jahren fürchteten sich viele davor. Heute noch ist dieses Thema leider ein schwieriges für Menschen, die aus marginalisierten Gruppen kommen. Wer sich diesen Blog gerne durchlesen möchte, findet ihn hier.

Wer Hilfe in dieser Thematik benötigt, vielleicht auch weil er nicht weiß, wie er helfen kann und nicht einmal selbst ein Coming-out vor sich hat, weil er zum Beispiel jemanden begleiten möchte auf diesem Weg, kann sich offizielle Stellen wie www.meincomingout.de wenden, ebenso die kostenlose und anonyme Telefonseelensorge, welche dazu per Chat und E-Mail erreichbar ist.

Xbox setzt bewusst ein ganzes Team ein, welches sich für die LGBTQIA+ Community starkmacht. Elemente wie Story-Momente, Charaktere oder einfache Einbindungen in die Spielwelt zeigen auf, dass diese Thematik keine ist, die Xbox hinter vorgehaltener Hand halten möchte. Was wichtig ist, denn nicht nur der Xbox-Marketing-Chef wünscht sich eine verbesserte Sichtbarkeit und Repräsentation dieser Community.

In diesem Zuge kündigt Pav eine Partnerschaft zwischen den Xbox Game Studios und GLAAD an. Die Publishing-Partnerschaft der Xbox Game Studios mit GLAAD verspricht mehr LGBTQIA+-Storytelling und -Repräsentation in Spielen.

Pav schreibt dazu: „Wir erkennen die Notwendigkeit und Nachfrage nach vielfältigeren Geschichten, insbesondere da vielerorts Transgender-, nicht-binäre und LGBTQIA+-Gemeinschaften gegenüber feindseliger werden.“ „Laut jüngsten Daten des Trevor Project gaben in diesem Jahr bis zu 2 von 3 LGBTQ-Jugendlichen an, dass sich die eskalierende transphobe und homophobe Rhetorik negativ auf ihr psychisches Wohlbefinden ausgewirkt hat. Dieselbe Kohorte nannte jedoch den Zugang zu bejahenden Räumen – einschließlich Online-Räumen – als eine der besten Möglichkeiten, Unterstützung anzubieten.“ „Wir glauben, dass wir als Spieleentwickler eine einzigartige Gelegenheit haben, Räume anzubieten, die für Jugendliche und die breitere LGBTQIA+-Community eine Bestätigung darstellen können – vor allem, weil sich laut einer Studie von Dentsu 65 % der Gamer der Generation Z und 60 % der Millennials wohler fühlen, wenn sie sich beim Spielen ausdrücken als in der realen Welt. Durch Spiele haben wir nicht nur die Möglichkeit, vielfältige und repräsentative Geschichten zu erzählen, sondern Räume zu schaffen, in denen die Spieler Identitäten in einer bejahenden und unterstützenden Umgebung erleben und erforschen können.“

Bereits in der Vergangenheit arbeiteten die Xbox Game Studios mit GLAAD zusammen, zu diesem Zeitpunkt ging es um Dont Nod’s Abenteuer Tell Me Why. Welches jetzt im dritten Jahr in Folge kostenlos für Xbox und PC zum Download angeboten wird.

Weitere Neuigkeiten bei den Microsoft Rewards

Microsoft Rewards-Mitglieder in den USA können ihre Punkte an Organisationen spenden, die LGBTQIA+-Communitys unterstützen. Dazu zählen neben GLAAD die Outright International sowie das nationale Zentrum für Transgender-Gleichstellung. Die Rewardpunkte können so als Spendenbeitrag an die gewünschte Organisation abgegeben werden.

Spielvorstellungen im Zuge des Pride-Monats

Der Juni steht ganz im Zeichen der LGBTQIA+ Themen. Die Sammlung beinhaltet Spiele, welche zum Beispiel von Entwicklern oder Welten mit Bezug zu dem Thema belegt sind. Zu den vorgestellten Spielen gehören:

Xbox-Botschafter feiern Pride 2023

In diesem Jahr werden die Mitglieder aus dem Xbox-Ambassadors-Programm wieder die Tradition nutzen, um auf Geschichten, Erfahrungen oder einfach Spiele mit Bezug zu der LGBTQIA+ Community hervorzuheben. Diese könnt ihr im Blog nachlesen.

Live Events im Stream

Content-Creator aus der LGBTQIA+ Community erhalten von Microsoft die Möglichkeit, exklusiv auf ihrem Twitch-Kanal für die Xbox zu streamen. Ab Montag, den 5. Juni, könnt ihr live dabei sein und diese Creator supporten. Folgender Terminplan ist dafür aufgestellt:

5. Juni – Kiyoshi spielt Tunika (11 Uhr PT) – MarisolLords spielen Dead by Daylight (3 Uhr PT)

19. Juni – Megoesmoo spielt Just Dance 2 (3 Uhr PT)

26. Juni – SafirePlease spielt Chicorée: Eine farbenfrohe Geschichte (11 Uhr PT) – JermainePlays spielen Tunika (3 Uhr PT)

Auch innerhalb der Spiele wird gefeiert!

Natürlich gibt es wieder Zugaben in Spielen, wie Events oder einfache Skins zu dem Thema Pride-Monat. Asphalt 9 bietet euch an, mit dem Event „Race for the Pride“ einen McLaren P1 freizuspielen. Ebenso erhaltet ihr verschiedenste Deko-Elemente für eure Autos.

In Overwatch 2 bekommt ihr neben neuen Profil-Symbolen einen überarbeiteten Blizzard-Merchandise-Store von Blizzard. Hier hat das Studio speziell Artikel zu dem Thema bereitgestellt, wie Pullover oder andere Fan-Artikel. Der gesamte Erlös daraus geht an das nationale Zentrum für Transgender-Gleichstellung.

Viele Studios erweitern entsprechend ihr Angebot zur Unterstützung der Betroffenen. Microsoft stellt neben neuen Avataren, Wallpaper und Themes zur Verfügung. Der eigene Merchandise-Store von Microsoft bietet dazu natürlich schicke Klamotten im Zuge des Pride-Monats.

Xbox Pride-Controller im Xbox Design Lab

Weiterhin ist das bunte Design des Xbox Pride-Controllers verfügbar. Über das Xbox Design Lab könnt ihr diesen Controller ab 79,98 EUR erwerben und damit ein Zeichen setzen.

In diesem Pride-Monat und das ganze Jahr über würdigt Microsoft die vielen Möglichkeiten, wie diese vielfältige Community weiterhin dazu beiträgt und Innovationen bei Microsoft und darüber hinaus beeinflusst. Mit der Seite Inclusionisinnovation erhaltet ihr noch mehr Einblicke, in die Arbeit des Studios zu diesem Thema.

Zusätzlich gibt es einen dynamischen Hintergrund zum Pride Month:

Dazu dürfen neue Klamotten im Xbox Gear Shop nicht fehlen: