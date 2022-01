Xbox Game Studios: Phil Spencer: Activision Blizzard soll an einer Vielzahl von Franchises arbeiten

Bei Activision Blizzard dreht sich alles um das Milliarden-Franchise „Call of Duty“. Dies ist momentan vielleicht noch richtig, aber es könnte durchaus sein, dass man vom „jährlichen Aufguss“ abrücken wird und den Call of Duty-Teams in Zukunft mehr Zeit einräumen wird, um Call of Duty-Spiele zu entwickeln.

In einem neuen Interview mit der Washington Post, das auf die Ankündigung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft folgte, deutete Phil Spencer, Head of Gaming, an, dass er den Activision-Studios mehr Freiheiten geben will, um an Projekten außerhalb von Call of Duty zu arbeiten, sobald der Deal abgeschlossen ist.

Nach der Übernahme von Microsoft könnte also ein komplett anderer Wind bei Activision Blizzard herrschen, denn Phil Spencer sagte, dass er die „Studios von Activision an einer Vielzahl von Franchises“ arbeiten lassen möchte.

„Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden… an Franchises zu arbeiten, die ich seit meiner Kindheit liebe“, sagte der Xbox Chef.

„Ich habe mir die IP-Liste angeschaut, ich meine, los geht’s!“, sagte Spencer. „‚Kings Quest‘, ‚Guitar Hero‘. … Ich sollte das eigentlich alles wissen, aber ich glaube, sie haben ‚HeXen‘.“

Weiter sagte Spencer, dass das Xbox-Team „mit Entwicklern über die Arbeit an einer Vielzahl von Franchises“ aus dem Hause Activision Blizzard sprechen wird.

„Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, mit ihnen zu arbeiten, wenn der Deal abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass wir Ressourcen haben, um an Franchises zu arbeiten, die ich aus meiner Kindheit liebe und die die Teams wirklich haben wollen“, sagte Spencer. „Ich freue mich auf diese Gespräche. Ich glaube wirklich, dass es darum geht, Ressourcen hinzuzufügen und die Fähigkeiten zu verbessern.“