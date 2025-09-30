Xbox Game Studios: Phil Spencer: Diese Xbox-Spiele wünschen sich Fans am meisten zurück

Xbox-Chef Phil Spencer hat verraten, welche Franchises die Fans am liebsten auf der Xbox wiederbelebt sehen würden.

Im Gespräch mit Windows Central anlässlich der Tokyo Game Show sprach Phil Spencer über die Wünsche der Fans. Es ging um Videospielfranchises der Xbox Game Studios, die sich Fans am meisten zurückwünschen.

Demnach wünschen sich die Fans die Wiederbelebung der zwei Rollenspielreihen Blue Dragon und Lost Odyssey zurück. Auch Crimson Skies und MechAssault zählen zu den Favoriten.

Welche Marken wünscht ihr euch zurück?