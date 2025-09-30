Xbox Game Studios: Phil Spencer: Diese Xbox-Spiele wünschen sich Fans am meisten zurück

Image: Xbox Game Studios

Xbox-Chef Phil Spencer hat verraten, welche Franchises die Fans am liebsten auf der Xbox wiederbelebt sehen würden.

Im Gespräch mit Windows Central anlässlich der Tokyo Game Show sprach Phil Spencer über die Wünsche der Fans. Es ging um Videospielfranchises der Xbox Game Studios, die sich Fans am meisten zurückwünschen.

Demnach wünschen sich die Fans die Wiederbelebung der zwei Rollenspielreihen Blue Dragon und Lost Odyssey zurück. Auch Crimson Skies und MechAssault zählen zu den Favoriten.

Welche Marken wünscht ihr euch zurück?

  1. Ash2X 297180 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.09.2025 - 19:26 Uhr

    Mech Assault wäre was – hat sich extrem gut gespielt und hatte tollen Humor.
    Es fehlen arcadige Mech Spiele bei denen der Spaß im Vordergrund steht.

    0
  2. GrinserCat 760 XP Neuling | 30.09.2025 - 19:33 Uhr

    01. Conker Bad Fur’s Day II aber hier wäre auch ein Remake zu Teil 1 mit aktueller Grafik mal cool. So wie das zur Xbox Zeiten!
    02. Perfect Dark
    03. Project Gotham Racing
    04. Fable
    05. Gerne ein Banjo wie früher oder so wie Sony es mit Astro Bot hinbekommen hat.
    06. Halo Wars III
    07. Halo Forsetzung und ein Spin off welches die Timeline zw. H5 und Infinity mal vernünftig zeigt.
    08. StarCraft
    09. Squadron 42
    10. Ryse – Son Of Rome II
    11. Neues Crysis
    12. Neue Marken

    0
  3. Duck-Dynasty 126695 XP Man-at-Arms Gold | 30.09.2025 - 19:55 Uhr

    PGR und Blur wurden ja schon genannt.
    Rallisport Challenge hätte ich noch gerne zurück.

    0
  4. TheXboxRookie 1120 XP Beginner Level 1 | 30.09.2025 - 20:19 Uhr

    Wozu sich was zurückwünschen, bei dem Microsoft eh bloß wieder nichts bringt oder den Stecker vorzeitig zieht.

    0
    • DanSanAliaMi 57360 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.09.2025 - 20:52 Uhr
      Antwort auf TheXboxRookie

      Ohje da hätte ich so einige Marken.

      Project Gotham Racing
      Conker
      Crimson skies
      Hallo wars
      Gears tactics
      Ryse
      StarCraft
      Perfect DARK

      Könnte glaub endlos weiter machen

      0
  5. DanSanAliaMi 57360 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.09.2025 - 20:52 Uhr

    Ohje da hätte ich so einige Marken.

    Project Gotham Racing
    Conker
    Crimson skies
    Hallo wars
    Gears tactics
    Ryse
    StarCraft
    Perfect DARK

    Könnte glaub endlos weiter machen

    0
  7. Kreator78 43640 XP Hooligan Schubser | 30.09.2025 - 21:41 Uhr

    Gib mir einfach ne Sega collection mit allen Daytonas und virtua Racing + virtua fighter + sega rallye

    0

