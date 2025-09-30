Xbox Game Studios: Phil Spencer: Diese Xbox-Spiele wünschen sich Fans am meisten zurück

Im Gespräch mit Windows Central anlässlich der Tokyo Game Show sprach Phil Spencer über die Wünsche der Fans. Es ging um Videospielfranchises der Xbox Game Studios, die sich Fans am meisten zurückwünschen.
Demnach wünschen sich die Fans die Wiederbelebung der zwei Rollenspielreihen Blue Dragon und Lost Odyssey zurück. Auch Crimson Skies und MechAssault zählen zu den Favoriten.
Welche Marken wünscht ihr euch zurück?
Mech Assault wäre was – hat sich extrem gut gespielt und hatte tollen Humor.
Es fehlen arcadige Mech Spiele bei denen der Spaß im Vordergrund steht.
01. Conker Bad Fur’s Day II aber hier wäre auch ein Remake zu Teil 1 mit aktueller Grafik mal cool. So wie das zur Xbox Zeiten!
02. Perfect Dark
03. Project Gotham Racing
04. Fable
05. Gerne ein Banjo wie früher oder so wie Sony es mit Astro Bot hinbekommen hat.
06. Halo Wars III
07. Halo Forsetzung und ein Spin off welches die Timeline zw. H5 und Infinity mal vernünftig zeigt.
08. StarCraft
09. Squadron 42
10. Ryse – Son Of Rome II
11. Neues Crysis
12. Neue Marken
PGR und Blur wurden ja schon genannt.
Rallisport Challenge hätte ich noch gerne zurück.
Wozu sich was zurückwünschen, bei dem Microsoft eh bloß wieder nichts bringt oder den Stecker vorzeitig zieht.
Ohje da hätte ich so einige Marken.
Project Gotham Racing
Conker
Crimson skies
Hallo wars
Gears tactics
Ryse
StarCraft
Perfect DARK
Könnte glaub endlos weiter machen
Starcraft!
Lost Odyssey war auch wirklich ein Meisterwerk
Gib mir einfach ne Sega collection mit allen Daytonas und virtua Racing + virtua fighter + sega rallye