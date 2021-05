Xbox Game Studios: Produziert nicht nur AAA-Spiele für den Xbox Game Pass

Nicht alle Xbox Game Studios werden große AAA-Spiele produzieren. Seine Meinung zu diesem Thema gab Insider Klobrille im Forum von ResetEra. Dort sagte er, dass es auch nicht gesund für den Xbox Game Pass sei, nur AAA-Spiele zu veröffentlichen.

Eine Balance zwischen großen und kleinen Spielen sei wichtig und der Unterschied zu Xbox-First-Party-Spielen sei die aktive Entwicklung von Spielen wie Grounded, Project Mara oder As Dusk Falls.

In Zukunft könne man mehr solcher experimentellen Spiele erwarten, sofern die Studios das wollen.

(Klobrille) Xbox will not be only making AAA games for game pass, there's a good balance of smaller AA games in development too. e.g. Grounded, Project Mara and As Dusk Falls pic.twitter.com/Qme0SDLlJ3

