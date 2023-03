Xbox Game Studios: Publishing Teams besuchen Kojima Productions

Der legendäre Spieledesigner Hideo Kojima und sein Studio Kojima Productions hat sich im vergangenen Jahr mit Xbox Game Studios zusammengetan, um eine cloudbasierte Spielerfahrung umzusetzen.

Kojima entschied sich damals für Microsoft als technischen Partner, da sie die verrückten und ambitionierten Visionen des Designers am besten verstanden.

Kürzlich bekam Kojima Besuch von den Xbox Game Studios Publishing Teams um Aaron Greenberg, wie einige Schnappschüsse zeigen.

Laut Greenberg will man die Teams aus den Bereichen Technik, Cloud, Marketing und Produktion zusammenbringen, um eine aufregende Reise anzutreten.

Our first visit to Kojima Productions with our Xbox Game Studios Publishing teams. Bringing engineering, cloud, marketing & production teams together to kick-off an exciting journey ahead. https://t.co/redLsUdcKj

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 1, 2023