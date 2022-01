Xbox Game Studios: Roundhouse Studios suchen Unterstützung

In einer Stellenanzeige soll ein neuer Mitarbeiter das zu den Xbox Game Studios gehörende Roundhouse bei der Entwicklung von vermutlich mehreren Spielen unterstützen.

Bevorzugt werden Bewerber mit mindestens zwei AAA-Spiele-Produktionen und fünf Jahren Arbeitserfahrung in der Branche. Auffällig ist, dass der neue Mitarbeiter Vertrautheit mit Haar- und Fellentwicklung und Erfahrung mit der Simulation von Haaren und Stoffen haben muss.

Die von Bethesda gegründeten Roundhouse Studios sind der Nachfolger von Humanhead Studios, dem Entwickler des ursprünglichen Prey, das 2019 seine Pforten schloss. Allen Human Head-Mitarbeitern wurde als Teil des Übergangs ein Job bei Roundhouse angeboten. Das Studio arbeitete an der Rune-Serie, The Quiet Man, Prey von 2006 und einer abgesagten Fortsetzung.

„Roundhouse Studios ist auf der Suche nach einem talentierten Senior Character Artist zur Verstärkung unseres Teams. In dieser Rolle sind Sie für die Erstellung und Texturierung hochdetaillierter 3D-Charaktermodelle für unsere AAA-Spiele verantwortlich. Sie werden Teil unseres Character Art Teams sein und berichten an unseren Lead Character Artist. Bewerber sollten ein ausgeprägtes Verständnis für die Modellierung von Charakteren in Bezug auf das Gameplay haben und in der Lage sein, diese Ideen erfolgreich in der Engine umzusetzen.“