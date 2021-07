Xbox Game Studios: Neuer Senior Game Designer gesucht

Microsoft sucht für das hauseigene World’s Edge Studio, Entwickler der Age of Empires-Franchise, einen Senior Game Designer zur Verstärkung des Teams. In der Stellenausschreibung wird unter anderem Erfahrung im Spieldesign und tiefes Wissen über Spielsysteme und Design verlangt.

Zu den Zuständigkeiten des neuen Mitarbeiters gehören die Verantwortung für große Features, Systeme und Inhalte. Als Fachexperte für Spielsysteme, Logik und Design-Tools, muss er/sie auch die Verbesserung der Spieldesigns mit Blick haben.

Die verlangte Qualifikation um ein vollständiges Verständnis des gesamten Designprozesses, vom „frühen Konzept bis zum Support nach dem Launch eines Spiels“ lässt aufhorchen. Könnte es sich dabei um die längst fällige Age of Empires Xbox-Version handeln?

Ein Tweet von World’s Edge Studio Creative Director Adam Isgreen lässt jedenfalls hoffen:

World's Edge is expanding! We're looking for a Sr. Game Designer to help us build some… new stuff…😉https://t.co/szgTh5kHvU

— Adam Isgreen (@Ishmae1) July 2, 2021