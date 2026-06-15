Xbox Game Studios: Senkt Xbox überraschend die Preise neuer First-Party-Spiele in Europa?

Eine neue Preisangabe zu Gears of War: E-Day sorgt für Diskussionen über die Zukunft der Xbox-Preise.

Mit Gears of War: E-Day ist erstmals ein neuer Xbox-Game-Studios-Titel aufgetaucht, der in Europa offenbar wieder günstiger angeboten wird als zuletzt viele aktuelle AAA-Veröffentlichungen. Die Preisangabe sorgt derzeit für Spekulationen über eine mögliche Anpassung der Preisstrategie von Microsoft.

Demnach wird Gears of War: E-Day in europäischen Stores mit einem Preis von 69,99 Euro gelistet. Damit läge der Titel deutlich unter den inzwischen üblichen 79,99 Euro, die bei zahlreichen aktuellen AAA-Spielen zum Standard geworden sind.

Die Entwicklung ist insbesondere für europäische Spieler interessant. Während die Diskussion um steigende Spielepreise häufig aus einer US-Perspektive geführt wird, liegen die Standardpreise für viele Neuveröffentlichungen in Europa bereits seit einiger Zeit bei 79,99 Euro. Umgerechnet entspricht dies aktuell mehr als 90 US-Dollar.

Ob es sich bei der Preisangabe von Gears of War: E-Day um einen Einzelfall handelt oder Microsoft tatsächlich eine breitere Anpassung seiner Preisstrategie plant, ist derzeit nicht bekannt. Eine offizielle Stellungnahme dazu liegt bislang nicht vor.

Sollte sich der Preis bestätigen und künftig auch auf weitere First-Party-Titel ausgeweitet werden, könnte dies ein bemerkenswerter Schritt in einem Markt sein, der in den vergangenen Jahren vor allem von steigenden Softwarepreisen geprägt wurde.