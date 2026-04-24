Xbox Game Studios: Sharma: Exklusivität, Zeitfenster und KI werden neu bewertet

Xbox evaluiert intern die Zukunft der Exklusivität von First-Party-Spielen und hat damit entsprechende Berichte der vergangenen Woche bestätigt. In einem Memo an alle Mitarbeiter äußerte sich die Führungsebene zu diesem Thema.
Asha Sharma bestätigte, dass die Strategie rund um Exklusivtitel Teil einer Neubewertung ist. Die Aussage erfolgt im Rahmen einer größeren Neuausrichtung, die die nächste Phase der Plattform definieren soll.
In dem Schreiben heißt es: „Auf dem Weg dorthin werden wir unseren Ansatz in Bezug auf Exklusivität, Zeitfenster und Künstliche Intelligenz neu bewerten und mehr teilen, während wir dazulernen und Entscheidungen treffen.“
Damit stellt Xbox klar, dass neben Exklusivität auch sogenannte „Windowing“-Strategien sowie der Einsatz von KI überprüft werden. Konkrete Änderungen oder Entscheidungen wurden jedoch nicht genannt.
Die mögliche Anpassung der Exklusivstrategie steht im Zusammenhang mit einer umfassenderen Transformation. Xbox will sich künftig stärker als globale Plattform positionieren, die Spieler und Entwickler über Konsole, PC, Mobile und Cloud hinweg verbindet.
Bereits zuvor wurde berichtet, dass intern intensive Gespräche über die Rolle von Exklusivtiteln geführt werden. Die aktuelle Bestätigung zeigt, dass diese Überlegungen aktiv Teil der strategischen Planung sind.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bleibt Spannend. Ich werde wohl Xbox treu bleiben und kann den ganzen Kram dann sowieso spielen.
Exklusivität muss irgentwo ein Bestandteil der Xbox Marke bleiben.
Und ich glaube das wird auch dazu kommen.
Alle Spiele blind überall verfügbar zu machen , stärkt zwar uns Gamer als gesamtes , aber man sollte zumindest ein exklusiv zeitfenster für große Eigenmarken wie z.b Forza Motorsport/ Horizon, Gears of War und Halo wieder zurück bringen.
Wenn Asha die Marke Xbox wirklich stärker in den Fokus stellen möchte , kommt sie um einen solchen Schritt kaum herum.
Xbox braucht seine verkaufssrgumente und das sind eben auch Exklusives.
Exklusiv können die MS Spiele eh nicht sein, da alles auf den PC erscheint.
Es kann ein zeitlich exklusiver Zeitraum festgelegt werden wo bestimmte Spiele zuerst auf der Xbox erscheinen und erst später für andere Stores und Plattformen erscheinen werden.
Die Möglichkeiten sind da .
Ist mir der neuen Generation ja auch egal mit der PC Xbox 😉 dann ist es immer noch exklusiv.
Hoert sich alles gut an was sie bis jetzt gemacht hat. Mal schauen was am Ende rauskommt