Xbox Game Studios: South of Midnight und The Outer Worlds 2 hatten je 100 Millionen Dollar Budget – Gerücht

Neue Angaben zu den mutmaßlichen Entwicklungs- und Marketingkosten von South of Midnight und The Outer Worlds 2 sorgen derzeit für Diskussionen in der Gaming-Branche.

Auslöser ist ein LinkedIn-Beitrag von Entertainment-Anwalt Simon Pulman, in dem mögliche Budget- und Verkaufszahlen der beiden Xbox-Games-Studios-Titel genannt werden. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bislang weder von Microsoft noch von den beteiligten Entwicklerstudios.

Laut Pulman soll das kombinierte Entwicklungs- und Marketingbudget von South of Midnight bei über 100 Millionen US-Dollar gelegen haben. Gleichzeitig nennt er eine Verkaufszahl von rund 500.000 Einheiten, wobei die Zahl selbst mit einem Fragezeichen versehen wurde und damit offenbar nicht als gesichert betrachtet werden kann.

Für The Outer Worlds 2 nennt Pulman ebenfalls ein Entwicklungs- und Marketingbudget von 100 Millionen US-Dollar. Die Verkaufszahlen beziffert er auf rund eine Million Exemplare.

Da keine weiteren Quellen für diese Angaben vorliegen und Microsoft bislang keine offiziellen Zahlen veröffentlicht hat, sollten die Informationen mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden. Insbesondere die genannten Verkaufszahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren.

Sollten sich die genannten Budgets bestätigen, würden beide Titel in einer Größenordnung liegen, die mittlerweile auch bei zahlreichen anderen AAA-Produktionen üblich ist. Gleichzeitig verdeutlichen die Zahlen die erheblichen Investitionen, die moderne Spieleentwicklungen inzwischen erfordern.