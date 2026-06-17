Xbox Game Studios: South of Midnight und The Outer Worlds 2 hatten je 100 Millionen Dollar Budget – Gerücht

Neue Angaben zu den mutmaßlichen Entwicklungs- und Marketingkosten von South of Midnight und The Outer Worlds 2 sorgen derzeit für Diskussionen in der Gaming-Branche.
Auslöser ist ein LinkedIn-Beitrag von Entertainment-Anwalt Simon Pulman, in dem mögliche Budget- und Verkaufszahlen der beiden Xbox-Games-Studios-Titel genannt werden. Offiziell bestätigt wurden diese Angaben bislang weder von Microsoft noch von den beteiligten Entwicklerstudios.
Laut Pulman soll das kombinierte Entwicklungs- und Marketingbudget von South of Midnight bei über 100 Millionen US-Dollar gelegen haben. Gleichzeitig nennt er eine Verkaufszahl von rund 500.000 Einheiten, wobei die Zahl selbst mit einem Fragezeichen versehen wurde und damit offenbar nicht als gesichert betrachtet werden kann.
Für The Outer Worlds 2 nennt Pulman ebenfalls ein Entwicklungs- und Marketingbudget von 100 Millionen US-Dollar. Die Verkaufszahlen beziffert er auf rund eine Million Exemplare.
Da keine weiteren Quellen für diese Angaben vorliegen und Microsoft bislang keine offiziellen Zahlen veröffentlicht hat, sollten die Informationen mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden. Insbesondere die genannten Verkaufszahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren.
Sollten sich die genannten Budgets bestätigen, würden beide Titel in einer Größenordnung liegen, die mittlerweile auch bei zahlreichen anderen AAA-Produktionen üblich ist. Gleichzeitig verdeutlichen die Zahlen die erheblichen Investitionen, die moderne Spieleentwicklungen inzwischen erfordern.
124 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vergleicht mal: Clair Obscure E-33 und South of Midnight.
Ersteres hat deutlich mehr Inhalt und ist Qualitativ um Welten besser.
Ja eigentlich Lichtjahre Voraus…
Clair Obscur: Expedition 33 – ca. 5 Jahre Entwicklung – ca 33 Mitarbeiter
South of Midnight – ca. 5–6 Jahre – ca 120 Mitarbeiter…
Ich glaube das Problem fällt sofort ins Auge.
Und dieses Problem ist bei so ziemlich jeden Entwicklerstudio was unter einem großen Publisher steckt…
Ach Ja, Clair soll ca 10 Millionen gekostet haben…
Liegt aber auch an der Struktur großer Konzerne. Da braucht es für jede einzelne Tätigkeit einen Zuständigen. Dabei könnte jede Person viel mehr machen und dafür entsprechend besser bezahlt werden. Kann sogar Vorteile mit sich bringen, weil man sich weniger absprechen muss, mehr Koordinieren kann, sich mehr auf die direkte Arbeit fokussieren kann usw.
Das kenne ich persönlich…
Anfangs waren wir ein 3er Team…(Abteilung)
Dann „wollte“ man einen auf Modern machen….
Dazu der ganze Woke……
Jetzt sitze ich mit einem neuen Kollegen hier…..
So wie es vorher auch war, nur das das sehr sehr sehr viel Geld und vor allem Kraft und Nerven gekostet hat und noch viel wichtiger 2 sehr guter Kollegen.
Da wollte sorry das ich das sage eine, leider typisch, eine kurzhaarige natürlich gefärbt, Woke…. WTf.. ruhig…
mir vorschreiben „wie“ ich „wann“ zu arbeiten habe…
Die war mehr mit ihrer Agenda beschäftigt als zur Wertschöpfungskette beizutragen..
Jup arbeite gerade selber an Selbstständigkeit und zwar komplett Solo, sämtliche Arbeit kann ich bislang definitiv noch alleine machen und wenn ich mir vorstelle ich müsste jetzt jeden Arbeitsschritt mit irgendwelchen Partnern absprechen, würde ich wahrscheinlich bei weitem nicht den aktuellen Stand haben und das Ergebnis wäre evtl sogar schlechter.
Und ja der woke Shit wird definitiv nie Teil meiner Arbeit werden^^
Hoffentlich werfen die jetzt nicht nur mit solchen Zahlen um sich, um zu rechtfertigen warum alles dicht gemacht werden musste.
Bei South of Midnight nimmst du einfach die Mitarbeiterzahl mal Durchschnittsgehalt mal der Zeit die sie gebraucht haben….dann kommt das schon hin.
Selbst wenn man hier und da etwas runter rechnet ist man noch easy bei 80 Millionen.
Spieleentwicklung ist teuer, vorallendingen wenn sie nicht fertig werden.
Dieses in die Länge ziehen macht es so teuer denke ich, weil ohne Synchro, ohne Motion Capture und Schauspieler, wieso sollte das so teuer sein.
Es hat ja eine Syncro – Nur nicht auf Deutsch. Allerdings ist offensichtlich dass sie gute Sprecher und Musiker gewählt haben die auch nicht billig sind.
Trotzdem wäre es eher ein geringer Teil der Kosten.
Allerdings muss das ganze Team über 5 Jahre bezahlt werden wenn du nicht so drauf sein willst wie früher (da wurde Case-by-case eingestellt und gefeuert),womit du keine guten Mitarbeiter bekommen würdest.
Ok gut, da wirst du recht haben, ich habe mich mit dem Spiel null beschäftigt. Dann können es nur die Zahlungen zusammen mit dem langwierigen Prozess sein 👍🏼
Auf die Nachricht sollte man Matt Booty direkt nochmal befördern 😅
Was dieser Typ mit seiner Inkompetenz an Kohle verbrannt, Franchises gegen die Wand gefahren und Studios in den Bankrott geführt hat passt auf keine Kuhhaut mehr.
Ms muss sich immer denken: So eine verf…scheisse, warum kaufen die auf der Playstation unsere Spiele nicht, nachdem wir uns schon so tief gebückt haben? Ah toll Forza und Halo kaufen die, aber den Rest nicht, ES REICHT😡😡!!! Du raus und du raus und du raus 👋🪑<– soll eigentlich einen geworfernen Stuhl darstellen.
Die auf der Playstation kaufen ja auch Sony spiele nicht. Warum soll es MS da besser gehen …
Weil Ms doch ein Banger nach dem anderen raushaut😂 Spass, ja stimmt schon, prozentual zu wenig definitiv.
Schade dass South of Midnight nicht ankam, das Spiel ist wirklich sehr gut. Ich hatte einen heidenspaß mit dem titel. The Outer Worlds 2 war bei mir wegen der nervtötenden Achievement Liste unten durch. Außerdem haben sie den Fokus viel zu sehr auf dümmliche Spielereien gelegt wie das Flaw system, das den Spieler die ganze zeigt nur triggert, statt eine hervorragende Story samt gutem Gameplay zu liefern. Wenn manÄS eben drauf anlegt, die Spieler nur triggern zu wollen braucht man sich nicht wundern, wenn keiner den Mist kaufen mag👊🏻