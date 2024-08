Xbox Game Studios: Spencer: Es wird weitere Veränderungen nach Indy geben

Die Nachricht schlug hohe Wellen: Indiana Jones und der Große Kreis wird nach einer Exklusivität für Xbox Series X|S und PC am 9. Dezember, im Frühling auch für PlayStation 5 erscheinen.

Im Xbox Livestream auf der Gamescom sprach Xbox-Chef Phil Spencer über die Ankündigung und erklärte, warum man diesen Schritt unternommen habe.

„Was ich sehe, ist, dass unsere Franchises stärker werden, unsere Xbox-Konsolenspieler sind in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor, also schaue ich mir das an und sage, unsere Spielerzahlen steigen für die Konsolenplattform, unsere Franchises sind so stark wie nie zuvor … und wir führen ein Unternehmen.“

Microsoft hat viel Geld in die Spielsparte Xbox investiert, nicht zuletzt durch die milliardenschweren Übernahmen von ZeniMax und Activision Blizzard King. Dem muss man Rechnung tragen.

„Bei Microsoft ist es definitiv so, dass die Messlatte für uns hoch liegt, was die Leistung betrifft, die wir dem Unternehmen zurückgeben müssen, denn wir erhalten vom Unternehmen ein Maß an Unterstützung, das einfach unglaublich ist, wenn man bedenkt, was wir damit alles erreichen können“, so Spencer.

„Ich betrachte das also so: Wie können wir unsere Spiele so stark wie möglich machen und sicherstellen, dass unsere Plattform sowohl auf Konsolen als auch auf PCs und in der Cloud weiter wächst, und ich denke, das wird eine Strategie sein, die für uns funktioniert.“