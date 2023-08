Xbox Game Studios: Starfield startet regelmäßigen Fluss an Spielen

Jerret West ist Chief Marketing Officer bei Xbox und derzeit sehr aufgeregt über die Veröffentlichungen, die künftig folgen werden. Der Release von Starfield am 9. September bildet dabei den Startschuss für regelmäßige First-Party-Spiele.

Zu GamesIndustry sagte West: „Meiner Meinung nach ist dies der Startschuss für etwas, das meiner Ansicht nach ein mehrjähriger Staffellauf von First-Party-Titeln sein wird.“

„Ich saß da und sah mir dieselbe [Starfield-Präsentation] an, die ihr heute Morgen gesehen habt, und ich dachte: Das ist wirklich der Anfang von etwas, das dann zu Forza führen wird, dann 2024 zu Hellblade, und wir denken an Towerborne, das auf dem Showfloor zu sehen ist, wir denken an Avowed, und wir haben auch Geschichten, die wir noch nicht erzählt haben, die sich 2024 und 2025 entfalten werden.“

„Und wenn man dann noch Game Pass und die Beziehungen zu Drittanbietern mit einbezieht, die wir haben… Ich denke, wir treten in eine Phase ein, in der dies der Beginn von etwas ist, das im Laufe der nächsten Jahre wirklich besonders sein wird.“

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was den Start von Hi-Fi Rush angeht, wir haben Minecraft Legends, das sich gut macht. Wir haben Age of Empires, das weiterhin auf die Konsole kommt. Wie wir heute gesehen haben, freuen wir uns sehr auf diesen Herbst mit Forza Motorsport und Starfield.“