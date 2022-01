Xbox Game Studios: Strenge Prüfung bei Übernahme von Activision Blizzard erwartet

Bis die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft über die Bühne gegangen ist, wird noch eine Menge Zeit vergehen. Denn, der größte Deal im Technologiesektor dürfte von den hiesigen Regierungsbehörden streng geprüft werden.

Der Ansicht ist David Bicknell, Analyst bei GlobalData. Er sagt außerdem voraus, dass darüber nicht nur viel berichtet werden wird. Auch von Microsoft wird man erwarten, den Deal laufend zu kommentieren.

„Man wird von Microsoft erwarten, dass es den Fortschritt des Deals laufend kommentiert, so wie Nvidia es bei seiner langwierigen Verfolgung von Arm getan hat.“

„Übernahmen im Technologiesektor werden von den Regulierungsbehörden immer strenger geprüft, sodass der größte Deal in der Geschichte des Technologiesektors, der an den Regulierungsbehörden vorbeigeschleust wird, immer mehr die Berichterstattung über Microsoft dominieren wird.“

Bicknell verwies auch auf die Erwartung einer strengeren Prüfung des Deals auf das Unternehmen Nuance. Der Entwickler von Sprach-zu-Text-Lösungen wurde von Microsoft gekauft und ist trotz Genehmigung in der EU und in den USA bei der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde noch nicht durch.

„Obwohl die Übernahme von Nuance in der EU und in den USA genehmigt wurde, muss sie noch von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) abgesegnet werden, und eine Entscheidung über eine weitere Untersuchung könnte erst im März 2022 fallen. Microsoft muss damit rechnen, dass die Aufsichtsbehörden sein großes Activision-Blizzard-Geschäft noch genauer unter die Lupe nehmen und ständig über das mögliche Ergebnis diskutieren.“