Xbox Game Studios: Tango Gameworks arbeitet bereits an einem neuen Spiel

Tango Gameworks entwickelt bereits das nächste Spiel nach Ghostwire: Tokyo. Geleitet wird dies von dem Regisseur von The Evil Within 2.

Unter der Leitung des Regisseurs von The Evil Within 2 arbeitet Tango Gameworks von den Xbox Game Studios bereits an einem neuen Spiel. Die Informationen stammen von der Tokyo Game Show 2021, wobei Mikami in einem Video mit Xbox-Chef Phil Spencer als Teil des Xbox Live-Streams auftauchte.

Dabei deutete Mikami an, dass man bei Tango Gameworks bereits an einem neuen und bisher unangekündigten Titel arbeitet und das John Johanas, der Regisseur von The Evil Within 2, die Leitung übernimmt.

Ist hier bereits The Evil Within 3 in der Mache?