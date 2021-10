Xbox Game Studios: Tango Gameworks deutet mögliches Spiel in neuem Genre an

Der CEO von Tango Gameworks deutet ein mögliches Spiel in der Entwicklung an, das sich mit neuen Genres beschäftigt.

Tango Gameworks haben mit der The Evil Within-Reihe und dem kommenden GhostWire: Tokyo bisher nur Horror-Actionspiele entwickelt. Das Studio gehört durch den Kauf von Bethesda jetzt zu Microsoft.

Im Gespräch mit Phil Spencer während der Tokio Game Show sprach Shinji Mikami, Gründer und CEO von Tango Gameworks, über die Zukunft des Studios. Er erwähnte einen unangekündigten Titel unter der Leitung von John Johanas, der bei The Evil Within 2 Regie führte: ein Projekt, das möglicherweise The Evil Within 3 sein könnte.

Interessanterweise wies er auch auf ein drittes Spiel hin, das sich in Entwicklung befindet. Er nannte zwar keine Details, sagte aber, dass es sich um ein kleineres Projekt handelt, das sich mit einem neuen Game Director und vielen jungen, frischen Talenten mit „neuen Genres“ beschäftigen wird.

Tango Gameworks gehört vollständig zu den Xbox Game Studios, was bedeutet, dass alle Titel Teil des Xbox-Ökosystems und des Xbox Game Pass sein werden.

Schaut euch dazu Phil Spencer im Gespräch mit Shinji Mikami im Video an: