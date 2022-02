Xbox Game Studios: The Coalition und Obsidian bekommen Verstärkung

Wie die ursprünglich für das Entwicklerstudio Santa Monica Studio (God of War, God of War Ragnarök) arbeitende Engine Entwicklerin „Shayna Moon“ auf ihrem Twitter-Account mitteilte, ist sie zu The Coalition gewechselt. Das Microsoft zugehörige Studio ist bekannt für Titel wie Gears of War 4, Gears 5 und Gears Tactics.

In einem Tweet postete sie: „Ich freue mich mitteilen zu können, dass ich auch von Microsoft übernommen wurde. Es ist der letzte Tag meiner ersten Woche als Engine Producer @CoalitionGears :D“

Kurz zuvor verkündete der ebenfalls ehemalige Santa Monica Studios-Mitarbeiter Luis auf Twitter mit einem Selfie und dem Text „??? Who ???“, dass auch er ab sofort nicht mehr für Santa Monica tätig sein wird. Stattdessen arbeitet er jetzt für Obsidian Entertainment.

Obsidian Entertainment ist die Spielschmiede hinter Titeln wie The Outer Worlds, Grounded und Pillars of Eternity. Luis war in der Vergangenheit bei Firmen wie Respawn Entertainment und 2K Games beschäftigt.