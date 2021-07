Xbox Game Studios: Übernahmen in Afrika, Indien oder anderen Ländern möglich

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview verraten, dass er an eine Übernahme eines indischen, afrikanischen oder südamerikanischen Spieleentwicklers durch die Xbox Game Studios innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre glaubt.

Er sagte hierzu: „Es würde mich erstaunen, wenn das nicht passiert. Es gibt so viele verfügbare Talente und die Tools wie die Unity- und Unreal-Engine sind leichter zugänglich. Es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten drei bis fünf Jahren zahlreiche Studios in Orten sichtbar werden, die nicht in traditionellen Videospielzentren entstehen.“

Der Chef der Xbox Game Studios, Matt Booty, pflichtet ihm im selben Interview bei und fügt hinzu: „Es sollte ein mehrere hundert Personen umfassendes Studio in einem dieser Territorien geben. Und das nicht für Outsourcing oder Support, sondern um einen Blockbuster für diesen Markt zu erschaffen. Das ist eigentlich die Vision.“