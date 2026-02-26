Xbox Game Studios: Unangekündigte größte neue IP in Arbeit

Bei den Xbox Game Studios entsteht ein unangekündigtes AAA‑Projekt, das laut dem LinkedIn‑Profil von Senior Games Producer Jason York als größte neue Marke der Studios vorgesehen ist. Konkrete Informationen fehlen jedoch.
Weder der verantwortliche Entwickler noch Genre oder inhaltliche Schwerpunkte sind aus den Angaben des Profils zu erkennen. Den Angaben nach könnte auch ein externes Studio verantwortlich sein und Xbox Game Studios nur als Publisher in Erscheinung treten.
Die wenigen Hinweise beschränken sich auf die Einordnung als neue AAA‑IP, was auf ein Projekt mit hohem Budget und langfristiger Planung schließen lässt.
28 Kommentare AddedMitdiskutieren
Im Juni ist ja wieder Showcase Zeit. Vielleicht gibt es da eine Ankündigung.
So Leute…forza ist fertig heruntergeladen…….
🥱Schon ausgelutscht der Satz…
in dem Fall dennoch sehr passend
Bin ich gespannt. Ob die Xbox Game Studios selbst oder als Publisher. Sie stehen für Qualität. Nur her damit😎😎😎
Das ist auch wichtig, ohne neue Spiele geht’s nicht, ich hoffe auf eine baldige Präsentation.
Was das wohl wird 🤔 wir sind gespannt 😅
Eine neue IP ist immer gut
Aber ohne zumindest das Genre zu kennen
hält sich meine Begeisterung in Grenzen
Hoffentlich nen Rpg