Xbox Game Studios: Unangekündigte größte neue IP in Arbeit

28
Hinweis von Xbox Game Studios Producer Jason York deutet auf ambitionierte neue IP im Microsoft‑Portfolio.

Bei den Xbox Game Studios entsteht ein unangekündigtes AAA‑Projekt, das laut dem LinkedIn‑Profil von Senior Games Producer Jason York als größte neue Marke der Studios vorgesehen ist.  Konkrete Informationen fehlen jedoch.

Weder der verantwortliche Entwickler noch Genre oder inhaltliche Schwerpunkte sind aus den Angaben des Profils zu erkennen. Den Angaben nach könnte auch ein externes Studio verantwortlich sein und Xbox Game Studios nur als Publisher in Erscheinung treten.

Die wenigen Hinweise beschränken sich auf die Einordnung als neue AAA‑IP, was auf ein Projekt mit hohem Budget und langfristiger Planung schließen lässt.

  1. shadow moses 460010 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.02.2026 - 15:57 Uhr

    Im Juni ist ja wieder Showcase Zeit. Vielleicht gibt es da eine Ankündigung.

    3
  3. Robilein 1222450 XP Xboxdynasty Legend Platin | 26.02.2026 - 16:18 Uhr

    Bin ich gespannt. Ob die Xbox Game Studios selbst oder als Publisher. Sie stehen für Qualität. Nur her damit😎😎😎

    0
  4. Katanameister 339140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.02.2026 - 16:43 Uhr

    Das ist auch wichtig, ohne neue Spiele geht’s nicht, ich hoffe auf eine baldige Präsentation.

    0
  6. Fire12 10160 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 26.02.2026 - 17:47 Uhr

    Eine neue IP ist immer gut
    Aber ohne zumindest das Genre zu kennen
    hält sich meine Begeisterung in Grenzen
    Hoffentlich nen Rpg

    0

