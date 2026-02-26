Xbox Game Studios: Unangekündigte größte neue IP in Arbeit

Bei den Xbox Game Studios entsteht ein unangekündigtes AAA‑Projekt, das laut dem LinkedIn‑Profil von Senior Games Producer Jason York als größte neue Marke der Studios vorgesehen ist. Konkrete Informationen fehlen jedoch.

Weder der verantwortliche Entwickler noch Genre oder inhaltliche Schwerpunkte sind aus den Angaben des Profils zu erkennen. Den Angaben nach könnte auch ein externes Studio verantwortlich sein und Xbox Game Studios nur als Publisher in Erscheinung treten.

Die wenigen Hinweise beschränken sich auf die Einordnung als neue AAA‑IP, was auf ein Projekt mit hohem Budget und langfristiger Planung schließen lässt.