Xbox Game Studios: Unangekündigte Spiele erscheinen dieses Jahr

Das First-Party-Line-Up für dieses Jahr sieht mit Halo Infinite noch ziemlich mau aus. Wir sind daher gespannt, an welchen Spielen die Xbox Game Studios da noch im Verborgenen arbeiten.

Das Xbox-Spieler in diesem Jahr aber noch einiges erwarten dürfen, bestätigte Jason Ronald kürzlich in einem Podcast.

Der Director of Program Management bei Xbox wurde gefragt, auf welches Spiel er sich in diesem Jahr am meisten freue. Seine Antwort: „Nicht alle Spiele, die in diesem Jahr erscheinen, sind angekündigt worden.“

Microsoft bringt demnach in diesem Jahr Spiele raus, die noch nicht angekündigt wurden.

Darunter könnte sich ein Forza Horizon 5 befinden, was ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll.