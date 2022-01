Xbox Game Studios: Undead Labs baut Support-Studio in Orlando auf

Simon Sherr, Animationsleiter bei Undead Labs, hat in seinem Linkedin-Account etwas sehr interessantes hinzugefügt. Demnach arbeitet er beim Aufbau eines Support-Studios mit, das die Entwicklung von State of Decay 3 unterstützen soll.

„Entwicklung eines neuen Microsoft-Studios unter Undead Labs in Orlando Florida, Leitung der Animations- und Animationstechnologie in UE5 für Microsoft XGS Undead Labs‘ „State of Decay 3″ und Förderung der studioübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich Animationstechnologie und Initiativen zur Animationstechnologie bei XGS.“